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С сегодняшнего дня в Гомельской области начинается акция «Гостехосмотр»

01.12.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 по 15 декабря на территории Гомельской области ГАИ проводит акцию «Гостехосмотр», сообщает сайт УВД.

Сотрудники ГАИ совместно с представителями предприятия «Белтехосмотр» будут активно выявлять авто, не имеющие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Особое внимание автоинспекторы обещают уделять техническому состоянию транспорта, принадлежащего юридическим лицам.

Напомним, штраф за непройденный техосмотр составляет от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года — от 2 до 5 базовых величин.

 
 
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Напомним, штраф за непройденный техосмотр составляет от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года ‑ от 2 до 5 базовых величин.
 
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