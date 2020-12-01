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С сегодняшнего дня в Гомельской области начинается акция «Гостехосмотр»
Источник материала: Tut.by
С 1 по 15 декабря на территории Гомельской области ГАИ проводит акцию «Гостехосмотр»,
Сотрудники ГАИ совместно с представителями предприятия «Белтехосмотр» будут активно выявлять авто, не имеющие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Особое внимание автоинспекторы обещают уделять техническому состоянию транспорта, принадлежащего юридическим лицам.
Напомним, штраф за непройденный техосмотр составляет от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года — от 2 до 5 базовых величин.
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Напомним, штраф за непройденный техосмотр составляет от 1 до 3 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года ‑ от 2 до 5 базовых величин.
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