Врач назвала людей, у которых есть большой риск заразиться грибком на руках

Источник материала: Tut.by

Что такое грибок и кому нужно опасаться этого заболевания больше других? На эти вопросы отвечает специалист медицинского центра «Нордин» Юлия Асташонок.

Юлия Асташонок Врач-дерматолог первой категории

Симптомы грибка на руках

Грибок кожи и ногтей — это инфекция. Чаще она поражает взрослых, детей очень редко. По внешним симптомам грибок похож на аллергические реакции.

— Грибок на коже рук проявляется пятнами, шелушениями. В зависимости от вида инфекции эти области могут быть четко или нечетко ограниченными, — говорит врач. — Пятна могут сопровождаться зудом, но не всегда.

Грибок на руках чаще всего проявляется в межпальцевых промежутках. На ногах — чаще всего на коже стоп и ногтях.

— А проявления грибка ногтей можно заметить по видоизменению и истончению пластины, она становится хрупкой. Появляются пятна — коричневые, белесые, могут даже черные. Это первые признаки, что пора к дерматологу.

Кто в зоне риска

Заражению грибком подвержены люди, у которых есть проблемы с иммунной системой.

— Также риск развития грибка повышает сахарный диабет и даже просто повышенный уровень сахара в крови, — добавляет дерматолог. — Если у пациента, например, на руках обнаружен грибок начальной стадии, то стоит сдать анализы и исключить эти факторы.

Не всегда контакт с грибком может привести к развитию инфекции.

— Есть такое понятие, как трансдермальный барьер кожи. На кожу может попадать грибок, но никак при этом не проявляться, — поясняет врач. — При малейшей травматизации (трение, шелушение, снижение иммунитета) организм не успевает справиться с инфекцией, и она начинает расселяться.



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Чаще всего грибок проявляется при снижении иммунитета, изменении гормонального фона, неправильном уходе за кожей, повышенной потливости, стрессовых ситуациях. В таких случаях легко запустить процесс, если, например, человек не носит перчатки и в этот момент пожмет чью-то пораженную инфекцией руку.

Кроме этого, риск развития грибка выше у людей с повышенным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно из-за этих факторов грибок чаще поражает пациентов от 40 лет.

Как защититься от грибка на руках

Для того, чтобы защитить свои руки от инфекции, за ними нужно ухаживать. То есть регулярно мыть, особенно после посещения больниц, кафе и других общественных мест, а после каждого мытья смазывать кремами. Они помогают сохранять трансдермальный барьер.

— При выходе на улицу также нужно использовать защитные крема в профилактических целях, не забывать надевать перчатки, иногда даже жарким летом. Такие факторы среды, как ветер, переохлаждение или перегревание способствуют нарушению трансдермального барьера — это происходит, когда наши руки начинают шелушиться, трескаться. На фоне этого может присоединяться грибок, — объясняет врач.

Если вы заподозрили эту инфекцию у себя

Юлия предостерегает от самолечения и делает акцент: перед тем, как лечить грибок кожи, ногтей, необходимо пройти определенную диагностику.

— Только после получения лабораторных данных мы сможем подтвердить грибок и получим право назначить лекарственное средство для нанесения на кожу или ногтевые пластины, — говорит специалист.



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Откладывать поход к врачу не стоит. Дерматолог предупреждает, что лечение (особенно грибка на ногтях) будет системным и, вероятно, небыстрым:

— Пациенту необходимо принимать лекарственные средства, причем не один день. Ногтевые пластинки могут лечиться даже на протяжении полугода. Если запустить инфекцию и прийти к дерматологу через год-два после начала распространения грибка, то будет упущен момент поражения ногтевой пластины полностью. Лучше устранить болезнь на начальном этапе, особенно это касается возрастных пациентов. Чем старше человек, тем сложнее лечить грибок.