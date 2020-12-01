На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние три года

Источник материала: Tut.by

Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.



Солнечная вспышка 29 ноября 2020 года. Показаны высоко расположенные области вспышки, видимые из-за края диска

По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе (выше класса M находится только класс вспышек X). Последний раз вспышки такой и большей силы регистрировались на Солнце лишь осенью 2017 года.

Существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Если точнее, он был расположен за левым краем солнечного диска. Таким образом, область солнечной поверхности, где произошла вспышка, не видна с Земли.

Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что часть ее, приподнятая над поверхностью, стала видна из-за солнечного края. Именно она и дала те потоки излучения, которые зарегистрировали на Земле.

Такое расположение вспышечной области исключает возможность влияния события на Землю. Основные проявления активности (заряженные частицы и облака плазмы), которые неизбежно формируются при событиях такой силы, пройдут в сотнях миллионов километров от Земли.

Вместе с тем из-за вращения Солнца ее вспышечные центры перемещаются слева направо. По этой причине активный центр, который произвел данную вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли. Через неделю, 6−7 декабря, он окажется точно на линии Солнце-Земля. Какова вероятность, что вспышечная активность Солнца сохранится до этого времени, сказать пока трудно.