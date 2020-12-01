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life:) рассказал о «персональных бонусах» абонентам за время без интернета в ноябре
Источник материала: Tut.by
Недавно
На официальном сайте компании появилось
— В течение нескольких дней ноября 2020 года у части наших абонентов в Минске были проблемы с доступом к мобильному интернету. Причиной стали меры, принятые уполномоченными государственными органами.
Абонентам life:) предлагают получить следующие бонусы на выбор:
Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.
Как подключить бонусный пакет
Необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866. В сообщении следует указать:
Как быстро начислят бонус
В компании обещают добавить бонус в течение нескольких минут и отправить подтверждающее SMS. Бонусные минуты, трафик и SMS можно будет использовать в течение 30 дней после начисления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компании обещают добавить бонус в течение нескольких минут и отправить подтверждающее SMS.
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