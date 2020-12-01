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life:) рассказал о «персональных бонусах» абонентам за время без интернета в ноябре

01.12.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно А1 рассказал о компенсациях абонентам за неработающий в ноябре мобильный интернет. В МТС заявили о персональных бонусах своим пользователям, а теперь с аналогичной инициативой выступили в life:).


На официальном сайте компании появилось сообщение:

— В течение нескольких дней ноября 2020 года у части наших абонентов в Минске были проблемы с доступом к мобильному интернету. Причиной стали меры, принятые уполномоченными государственными органами.

Абонентам life:) предлагают получить следующие бонусы на выбор:

  • 1 ГБ интернет-трафика;
  • 50 минут во все сети;
  • 50 SMS во все сети;
  • 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про»);
  • 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа «Всё включено»).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.

Как подключить бонусный пакет

Необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер 3866. В сообщении следует указать:

  • цифру 1, чтобы получить 50 бесплатных минут для звонков во все сети;
  • цифру 2 для получения 50 бесплатных SMS во все сети;
  • цифру 3, чтобы получить бесплатно 1 ГБ интернет-трафика;
  • цифру 4 для получения 1 бонусного рубля для тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Про» или 1,50 бонусных рубля для тарифа «Всё включено».

Как быстро начислят бонус

В компании обещают добавить бонус в течение нескольких минут и отправить подтверждающее SMS. Бонусные минуты, трафик и SMS можно будет использовать в течение 30 дней после начисления.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании обещают добавить бонус в течение нескольких минут и отправить подтверждающее SMS.
 
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