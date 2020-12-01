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Осторожно, будет скользко! В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

01.12.2020 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На сегодня, 1 декабря, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Осторожно, будет скользко! В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

Опасное метеоявление можно сейчас наблюдать на некоторых участках дорог. Все это следствие перехода к минусовым температурам. При передвижении внимательными следует быть не только водителям, но и пешеходам. Коммунальные службы не всегда успевают обрабатывать тротуары противогололедными реагентами.   

Что касается прогноза погоды, то сегодня существенных осадков не предвидится, будет от -2 до +2 градусов.  

Осторожно, будет скользко! В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы

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Новости Беларуси. На сегодня, 1 декабря, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Опасное...
 
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