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Осторожно, будет скользко! В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности из-за гололедицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На сегодня, 1 декабря, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасное метеоявление можно сейчас наблюдать на некоторых участках дорог. Все это следствие перехода к минусовым температурам. При передвижении внимательными следует быть не только водителям, но и пешеходам. Коммунальные службы не всегда успевают обрабатывать тротуары противогололедными реагентами.
Что касается прогноза погоды, то сегодня существенных осадков не предвидится, будет от -2 до +2 градусов.
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Новости Беларуси. На сегодня, 1 декабря, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасное...
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