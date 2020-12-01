ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь получила доступ к дженерику препарата от ВИЧ

01.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare.

В соответствии с этим документом синеокая на льготных условиях получает доступ к дженерику лекарственного препарата «Долутегравир», рекомендованному ВОЗ в качестве препарата первой линии для лечения ВИЧ, а также к комбинированным препаратам, содержащим долутегравир (тенофовир + ламивудин + долутегравир).

Также в соглашение, предоставляющее доступ к существующей добровольной педиатрической лицензии на долутегравир, включены Азербайджан, Казахстан и Малайзия.

«Это означает, что люди, живущие с ВИЧ в Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Малайзии, теперь будут иметь больший доступ к недорогим и качественным, рекомендованным ВОЗ, схемам лечения на основе долутегравира», - заявил исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор.

«Мы надеемся, что благодаря Лицензионному соглашению Патентного пула и ViiV Healthcare, долутегравир и ТЛД (тенофовир + ламивудин + долутегравир), будут доступнее для ВИЧ инфицированных пациентов в Беларуси, что позволит повысить приверженность к лечению. Открывается возможность конкуренции между производителями дженериков. Это даст возможность выводить на наш рынок лекарства гарантированного качества по более низкой цене», - говорит в свою очередь министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хотели по $45, но согласились на $127. Беларусь больше не требует скидку на российский газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика