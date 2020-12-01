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Поэта и пчеловода Николая Попеку задержали по уголовному делу
Источник материала: Партизан
В деревне Линово в Пружанском районе задержан поэт, пчеловод, член Белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей, основатель ежегодной литературной "Медовой премии" Николай Попека.
Как сообщает
"Идет полномасштабное наступление на сознание всех, чтобы они прекратили свои общественные действия, чтобы поменять что-то в этой стране", — говорит в комментарии racyja.com брестский правозащитник Владимир Величкин.
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В деревне Линово в Пружанском районе задержан поэт, пчеловод, член Белорусского ПЕН-центра и Союза белорусских писателей, основатель ежегодной литературной...
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