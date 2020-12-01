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В Кличеве годовалый малыш выпил моющее средство
Источник материала: Партизан
Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 27 ноября.
Мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мама вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной, кашляет, а рядом с ним находится открытая бутылка моющего средства.
Женщина немедленно вызвала медиков.
В больнице мальчику оперативно оказали первую медицинскую помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проводится проверка.
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Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 27 ноября.
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