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Алексей Бага: никто из Казахстана мне не звонил. Сейчас все мои мысли о "Жальгирисе", и я не могу подвести людей

01.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский наставник "Жальгириса" Алексей Бага прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны казахстанского "Актобе".



Алексей Анатольевич, во-первых с чемпионством "Жальгириса". Сначала белорусские, а затем казахстанские журналисты сватали вас в "Актобе"?
Спасибо за поздравление! Нет, никакого обращения не было. Я долгое время находился в Вильнюсе, даже домой не мог попасть. Я даже чисто технически не мог ни с кем встретиться.

Встречались ли вы с руководством клуба?
Звонки футболистам и тренерам — это нормальное явление в футболе. Звонят агенты, представители клубов. Но я прочитал, что встречался с представителями "Актобе" в Москве. Каким образом я мог выехать и встретиться, если постоянно находился в Вильнюсе. Шел чемпионат, к тому же золотой матч был на носу. Скажу, что это выдумки и непрофессионализм журналистов.

Что в целом можете сказать о казахстанском футболе?
Наблюдаем, потому что там играют наши футболисты. Сборные наши встречались. "Астана" несколько лет назад пошумела в Европе, привозила гранды. Сейчас у нее, наверное, идет перезагрузка. Добротный уровень, хорошие футболисты, квалифицированные легионеры. Но там я не работал, и много говорить и рассуждать об уровне казахстанского футбола не могу.

Есть ли заинтересованность со стороны казахстанских клубов и интересен ли вам Казахстан?
Ничего не было. Никто не звонил и не связывался. Мы были заняты борьбой за чемпионство и у меня не было морального права вести какие-то переговоры.

Если переедете в Казахстан, то матчи против таких команд, как ПСВ, "Челси", "Арсенал" может и не быть?
Да, сегодня ты можешь играть в Лиге чемпионов, а завтра не знаешь, где окажешься. Тем более нынешний год оказался тяжелым из-за пандемии. Не было рейсов, люди умирают, чемпионаты приостанавливались. Так или иначе, нельзя загадывать где завтра окажешься. Перед любым предложением, взвешиваешь, что приобретешь, чего можешь лишиться. У меня семья, трое детей, школы, детсады. Взять и переехать в другую страну, не так-то просто. Тем не менее, решение будет взвешенное и обдуманное.

Исполнительный директор "Жальгириса" Вилма Венсловайтене сообщила о том, что вы еще имеете год контракта с литовским клубом.
Да, есть действующий контракт, я наемный работник. Мы провели в футбольном плане очень хороший 2020 год. Намечается интересный 2021 год. В чемпионате планируется участие десяти команд, будет больше игр. Старт в Лиге чемпионов. Сейчас все мои мысли о "Жальгирисе", и я не могу подвести людей. Но даже в крайнем случае, сядем решать всё с клубом, — цитирует Багу kazfootball.kz.
 
 
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Белорусский наставник "Жальгириса" Алексей Бага прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны казахстанского "Актобе".
 
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