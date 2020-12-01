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Беларусь намерена диверсифицировать энергоресурсы
01.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет максимально использовать местные виды топлива для выработки тепла и электроэнергии, передает телеканал «МИР 24».
Также в стране реализуют проект по строительству мусороперерабатывающего завода под Минском. Большим плюсом
Также в Беларуси планируют построить биогазовые установки. Они вырабатывают как тепло, так и электричество.
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По мнению специалистов, Беларусь должна использовать энергоресурсы в равной доле, тогда это выгодно и рационально.
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