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Беларусь намерена диверсифицировать энергоресурсы

01.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет максимально использовать местные виды топлива для выработки тепла и электроэнергии, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты Института экономики посчитали, что государству выгодно использовать, к примеру, торф для обогрева небольших городских поселков. Это дешевле природного газа, который импортируется из-за рубежа. Доля этого энергоресурса за пару лет увеличилась с 4 до 7% в общем объеме.

Также в стране реализуют проект по строительству мусороперерабатывающего завода под Минском. Большим плюсом станет АЭС, когда заработает в полную силу. До 40% электричества страна получит из атома. В целом же, считают специалисты, Беларусь должна использовать энергоресурсы в равной доле, тогда это выгодно и рационально.

«По мнению многих международных, а также наших специалистов, идеальное соотношение между видами электрогенерации должно быть в равной степени – по 25%. Атом, природный газ, переработка отходов и возобновляемые источники энергии. Страны, которые достигли такого баланса, обеспечивают свою энергетическую безопасность», – рассказал директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский.

Также в Беларуси планируют построить биогазовые установки. Они вырабатывают как тепло, так и электричество.



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