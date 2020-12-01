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Хотели по $45, но согласились на $127. Беларусь больше не требует скидку на российский газ
Источник материала: Myfin
«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года», - сказал Михаил Мясникович, цитирует interfax.by.
По его словам, есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходные.
«Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Беларуси. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов», - отметил он.
Как сообщалось
ранее, Беларусь в этом году рассчитывала
на снижение цен на российский газ.
Ежегодно Беларусь импортирует из РФ
около 20 млрд куб. м газа. В 2020-м Беларусь
настаивала на пересмотре цен на газ и
Источник: Myfin.by
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