Хотели по $45, но согласились на $127. Беларусь больше не требует скидку на российский газ

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«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года», - сказал Михаил Мясникович, цитирует interfax.by.

По его словам, есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходные.

«Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Беларуси. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов», - отметил он.