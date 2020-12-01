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Хотели по $45, но согласились на $127. Беларусь больше не требует скидку на российский газ

01.12.2020 10:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года», - сказал Михаил Мясникович, цитирует interfax.by.

По его словам, есть инструменты, которые позволяют сближать позиции, чтобы цены были равнодоходные.

«Особенно то, что касается тарифа на прокачку газа по территории РФ, пока газ дойдет до Беларуси. Это составляет львиную долю стоимости энергоресурсов», - отметил он.

Как сообщалось ранее, Беларусь в этом году рассчитывала на снижение цен на российский газ. Ежегодно Беларусь импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. В 2020-м Беларусь настаивала на пересмотре цен на газ и заявляла, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не сегодняшние $127 за 1 тыс. куб. м.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Цены на газ для Беларуси в следующем году не должны быть выше уровня текущего года, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил...
 
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