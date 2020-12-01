В Борисове пьяный бесправник на микроавтобусе пытался уйти от погони ГАИ и попал в аварию

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного бесправника в Борисове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ночь на 28 ноября на улице Пирогова внимание сотрудников ГАИ привлек микроавтобус Ford. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться. В ходе погони он не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет.

Выяснилось, что за рулем микроавтобуса находился 21-летний местный житель, который никогда не получал водительское удостоверение. Он и его пассажир вели себя агрессивно. Прибор «Алкотест-203» показал, что водитель пьян — более 2 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили 6 административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении. Автомобиль доставили на штрафстоянку.