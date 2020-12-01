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В Борисове пьяный бесправник на микроавтобусе пытался уйти от погони ГАИ и попал в аварию
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяного бесправника в Борисове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ночь на 28 ноября на улице Пирогова внимание сотрудников ГАИ привлек микроавтобус Ford. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться. В ходе погони он не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет.
Выяснилось, что за рулем микроавтобуса находился 21-летний местный житель, который никогда не получал водительское удостоверение. Он и его пассажир вели себя агрессивно. Прибор «Алкотест-203» показал, что водитель пьян — более 2 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя инспекторы составили 6 административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении. Автомобиль доставили на штрафстоянку.
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В отношении нарушителя инспекторы составили 6 административных протоколов, в том числе за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении.
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