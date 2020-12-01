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«Эстетическое наслаждение». В Минске покажут фильм о жизни в закрытом монастыре на горе Афон
Источник материала: Tut.by
В столичный прокат выходит фестивальный хит
Документальный фильм «Где ты, Адам?» — редкая возможность заглянуть в закрытый мир монастыря Дохиар на горе Афон, в святая святых православных людей, куда допускаются только мужчины. Несмотря на то, что в монастырях действует запрет на видеосъемку, камера создателей ленты фиксировала ритм жизни монахов в течение четырех лет, из 200-часового материала в финальную версию вошли 80 минут. У авторов получился медитативный, созерцательный и поэтичный фильм.
Один из создателей картины, протодиакон Александр Плиска,
— Человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный — получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла.
Фильм стал обладателем гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участником официальных программ Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».
Минская премьера ленты пройдет 4 декабря в 19.00 в
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В столичный прокат выходит фестивальный хит «Где ты, Адам?» - фильм, основанный на документальных кадрах из закрытого монастыря на горе Афон. Картину можно увидеть...
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