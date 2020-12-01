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Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК
01.12.2020 11:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.
О готовящихся изменениях в техрегламенты и процессе принятия решения в органах ЕЭК подробнее рассказывают:
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