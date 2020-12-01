Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.

О готовящихся изменениях в техрегламенты и процессе принятия решения в органах ЕЭК подробнее рассказывают:

директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья ЖУКОВА;

начальник отдела технического регулирования и стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Андрей ПОЛОЗКОВ.