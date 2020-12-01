День борьбы со СПИДом: звезды, у которых диагностировали ВИЧ

Источник материала: Sputnik Беларусь

1 декабря День борьбы со СПИДом - заболеванием, которое даже после долгих лет исследований остается настоящим табу. Вирус иммунодефицита считается основной причиной синдрома, обнаруженного в 80-х годах. Изначально заболевание ассоциировалось лишь с гомосексуальными отношениями, но позже выяснилось, что каждый человек может попасть в группу риска. Об этом говорят лидеры мнений, борцы за права инфицированных, а также звезды, которые столкнулись с заболеванием лицом к лицу.

Звезды, у которых диагностировали ВИЧ, - в специальной подборке Sputnik.

Фредди Меркьюри

Одной из самых знаменитых жертв ВИЧ стал фронтмен культовой рок-группы Queen. Он умер в 1991 году в самом расцвете творческих сил. Всего лишь за день до смерти 45-летний музыкант объявил о том, что заразился СПИДом.

© AP / MARCO ARNDT Вокалист Queen Фредди Меркьюри на концерте в Германии 20 июля 1986 года

Рудольф Нуриев

Зимой 1993 года умер еще один величайший человек в истории - советский и британский балетмейстер Рудольф Нуриев, страдающий от СПИДа с 1984 года. В течении нескольких лет он просто отрицал проблемы со здоровьем, а после отказался проходить лечение.

© Sputnik / Валерий Шустов Рудольф Нуриев в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Париж в 1987 году

Энтони Перкинс

Голливудский актер, который прославился за роль Нормана Бейтса в фильме Хичкока "Психо", умер в 1992 году от пневмонии. Болезнь обострилась из-за ВИЧ, который был диагностирован у него ранее.

© AFP 2020 / HO Кадр из фильма Альфреда Хичкока "Психика" (1960) с Энтони Перкинсом в главной роли

Чарли Шин

В интервью одному из телеканалов, знаменитый актер заявил, что является носителем вируса. Напомним, что Шин прославился не только благодаря своим ролям в кино, но и благодаря сексуальным скандалам и наркотической зависимости.

© AFP 2020 / Jamie McCarthy Актер Чарли Шин на мероприятии Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в 2016 году

Ирвин "Мэджик" Джонсон

Один из лучших баскетболистов в истории НБА также попал в список "заразившихся". Своим откровением он перевернул представление публики о том, что ВИЧ могут заразиться лишь гомосексуалисты и наркоманы.

© AFP 2020 / Frazer Harrison Ирвин "Мэджик" Джонсон, защитник "Лос-Анджелес Лейкерс", После окончания карьеры выступал в качестве борца со СПИДом и ВИЧ, занимался благотворительностью, работал оратором-мотиватором

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