Митингующий Хабаровск солидаризировался с мирным протестом в Беларуси.





Как пишет DW , все чаще в колонне хабаровчан можно увидеть бело-красно-белые флаги, которые впервые появились здесь на многотысячном митинге 8 августа.

После жестокого подавления протестов, начавшихся сразу после президентских выборов в Беларуси, и в Хабаровске стали проводить акции солидарности с протестующими белорусами.

Несколько недель подряд разные люди приносили флаг, ставший в Беларуси символом протеста, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Беларусь, мы с тобой!» и «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!».