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«От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»
Источник материала: Навiны
Митингующий Хабаровск солидаризировался с мирным протестом в Беларуси.
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После жестокого подавления протестов, начавшихся сразу после президентских выборов в Беларуси, и в Хабаровске стали проводить акции солидарности с протестующими белорусами.
Несколько недель подряд разные люди приносили флаг, ставший в Беларуси символом протеста, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Беларусь, мы с тобой!» и «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!».
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Митингующий Хабаровск солидаризировался с мирным протестом в Беларуси.
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