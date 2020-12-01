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«От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

01.12.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Митингующий Хабаровск солидаризировался с мирным протестом в Беларуси.

«От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!»

Как пишет DW, все чаще в колонне хабаровчан можно увидеть бело-красно-белые флаги, которые впервые появились здесь на многотысячном митинге 8 августа.

После жестокого подавления протестов, начавшихся сразу после президентских выборов в Беларуси, и в Хабаровске стали проводить акции солидарности с протестующими белорусами.

Несколько недель подряд разные люди приносили флаг, ставший в Беларуси символом протеста, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Беларусь, мы с тобой!» и «От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!».

 
Теги: Брест
 
 
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Митингующий Хабаровск солидаризировался с мирным протестом в Беларуси.
 
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