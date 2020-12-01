Минтруда определило, сколько белорусы будут работать в 2021 году

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 103 установлена расчетная норма рабочего времени на 2021 год, сообщила пресс-служба ведомства.





Расчетная норма рабочего времени на 2021 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 2.050 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2.031 час.

Как пояснили в Минтруда, в будущем году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе будет меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

Как отметила пресс-служба, в организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112–117 Трудового кодекса и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.