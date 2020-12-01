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Декабрь на бирже начинается с роста доллара

01.12.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первые в декабре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса американской валюты.

Декабрь на бирже начинается с роста доллара

Так, доллар добавляет 0,024 пункта и торгуется на уровне 2,5897 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

  • евро на 0,0003 пункта — 3,0984 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0017 пункта — 3,3965 белорусского рубля за 100 российских.
 
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Первые в декабре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса американской валюты.
 
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