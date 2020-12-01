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Декабрь на бирже начинается с роста доллара
Источник материала: Навiны
Первые в декабре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса американской валюты.
Так, доллар добавляет 0,024 пункта и торгуется на уровне 2,5897 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
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Первые в декабре торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста курса американской валюты.
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