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«Лукашенко должен начать открытый диалог о честных и свободных перевыборах»

01.12.2020 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Германии вновь призвали официальный Минск прекратить насилие и репрессии, а также начать конструктивный диалог с оппозицией.

 

Как з«Лукашенко должен начать открытый диалог о честных и свободных перевыборах»
аявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, «мы еще раз повторяем наше требование — обеспечить демократические свободы, прекратить полицейское насилие и репрессии. Прежде всего Лукашенко и его окружение должны начать открытый и конструктивный диалог о честных и свободных перевыборах».
 
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Власти Германии вновь призвали официальный Минск прекратить насилие и репрессии, а также начать конструктивный диалог с оппозицией.  
 
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