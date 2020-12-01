«Лукашенко должен начать открытый диалог о честных и свободных перевыборах»

Власти Германии вновь призвали официальный Минск прекратить насилие и репрессии, а также начать конструктивный диалог с оппозицией.

Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, «мы еще раз повторяем наше требование — обеспечить демократические свободы, прекратить полицейское насилие и репрессии. Прежде всего Лукашенко и его окружение должны начать открытый и конструктивный диалог о честных и свободных перевыборах».