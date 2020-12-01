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Японский рыбак едва не съел редкого девятиногого осьминога
Источник материала: Onliner
Рыбак на севере Японии обнаружил редкий феномен — осьминога с девятью конечностями — в своей кастрюле. Открытие он сделал, когда готовил ужин и осьминог лежал в кипящей воде. Ученые предполагают, что дополнительная нога у осьминога возникла в результате регенерации одной из конечностей.
Лишняя конечность растет из другой ноги существа, которое, естественно, не пережило долгое нахождение на суше и испытание кастрюлей рыбака. Сейчас его выставили на обозрение общественности в природном центре города Сидзугава.
— Я надеюсь, что это станет возможностью для людей узнать об изобилии тайн океана, —
лампа, плафон зеленый/прозрачный (стекло), каркас хром
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Рыбак на севере Японии обнаружил редкий феномен — осьминога с девятью конечностями — в своей кастрюле. Открытие он сделал, когда готовил ужин и осьминог лежал в...
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