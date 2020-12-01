Японский рыбак едва не съел редкого девятиногого осьминога

Источник материала: Onliner

Рыбак на севере Японии обнаружил редкий феномен — осьминога с девятью конечностями — в своей кастрюле. Открытие он сделал, когда готовил ужин и осьминог лежал в кипящей воде. Ученые предполагают, что дополнительная нога у осьминога возникла в результате регенерации одной из конечностей.

Лишняя конечность растет из другой ноги существа, которое, естественно, не пережило долгое нахождение на суше и испытание кастрюлей рыбака. Сейчас его выставили на обозрение общественности в природном центре города Сидзугава.

— Я надеюсь, что это станет возможностью для людей узнать об изобилии тайн океана, — заявил Такудзо Абэ, исследователь из природного центра Минамисанрику.



