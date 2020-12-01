ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японский рыбак едва не съел редкого девятиногого осьминога

01.12.2020 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Рыбак на севере Японии обнаружил редкий феномен — осьминога с девятью конечностями — в своей кастрюле. Открытие он сделал, когда готовил ужин и осьминог лежал в кипящей воде. Ученые предполагают, что дополнительная нога у осьминога возникла в результате регенерации одной из конечностей.

Лишняя конечность растет из другой ноги существа, которое, естественно, не пережило долгое нахождение на суше и испытание кастрюлей рыбака. Сейчас его выставили на обозрение общественности в природном центре города Сидзугава.

— Я надеюсь, что это станет возможностью для людей узнать об изобилии тайн океана,заявил Такудзо Абэ, исследователь из природного центра Минамисанрику.

Японский рыбак едва не съел редкого девятиногого осьминога
Лампа Citilux Октопус (зеленый/прозрачный) [CL944003]
лампа, плафон зеленый/прозрачный (стекло), каркас хром
77,75 р.
5 предложений
Светильники, люстры, бра, споты в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбак на севере Японии обнаружил редкий феномен — осьминога с девятью конечностями — в своей кастрюле. Открытие он сделал, когда готовил ужин и осьминог лежал в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь намерена диверсифицировать энергоресурсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика