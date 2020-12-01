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Годовалый мальчик выпил чистящее средство. Ему оказана помощь

01.12.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Кличеве маленький ребенок добрался до емкости с чистящим средством и сумел проглотить жидкость, пока мама не видит. Произошло это 27 ноября, информирует Следственный комитет. 

По данным СК, мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мать вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства.

Годовалый мальчик выпил чистящее средство. Ему оказана помощь

Женщина немедленно вызвала медиков. Мальчику оперативно оказали первую помощь, его жизни и здоровью угрозы нет. Проводится проверка обстоятельств.

 
 
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В Кличеве маленький ребенок добрался до емкости с чистящим средством и сумел проглотить жидкость, пока мама не видит. Произошло это 27 ноября, информирует...
 
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