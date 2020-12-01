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Годовалый мальчик выпил чистящее средство. Ему оказана помощь
Источник материала: Onliner
В Кличеве маленький ребенок добрался до емкости с чистящим средством и сумел проглотить жидкость, пока мама не видит. Произошло это 27 ноября,
По данным СК, мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мать вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства.
Женщина немедленно вызвала медиков. Мальчику оперативно оказали первую помощь, его жизни и здоровью угрозы нет. Проводится проверка обстоятельств.
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В Кличеве маленький ребенок добрался до емкости с чистящим средством и сумел проглотить жидкость, пока мама не видит. Произошло это 27 ноября, информирует...
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