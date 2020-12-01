Годовалый мальчик выпил чистящее средство. Ему оказана помощь

Источник материала: Onliner

В Кличеве маленький ребенок добрался до емкости с чистящим средством и сумел проглотить жидкость, пока мама не видит. Произошло это 27 ноября, информирует Следственный комитет.

По данным СК, мальчик играл на полу в одной из комнат. На несколько минут его мать вышла на балкон, а когда вернулась, увидела, что ребенок сидит на полу в ванной и кашляет. Рядом находилась открытая бутылка жидкого чистящего средства.





Женщина немедленно вызвала медиков. Мальчику оперативно оказали первую помощь, его жизни и здоровью угрозы нет. Проводится проверка обстоятельств.