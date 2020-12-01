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«Король и шут» и корейские мальчики возглавили рейтинги Spotify в Беларуси

01.12.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Spotify стал официально доступен в Беларуси только в середине лета 2020 года. Времени прошло немного, однако сервис уже подготовил портрет среднестатистических музыкальных предпочтений белоруса. И он немного удивляет.

В первую очередь интерес вызывает рейтинг пяти самых популярных групп. Он приведен ниже и сочетает в себе мощный олдовый панк в лице группы «Король и шут» и группу в жанре k-pop BTS.

Топ-5 групп

  1. BTS.
  2. «Король и Шут».
  3. Miyagi & Andy Panda.
  4. $uicideboy$.
  5. «Порнофильмы».

В топах исполнителей и исполнительниц все более-менее предсказуемо.

Топ-5 исполнителей

  1. Макс Корж.
  2. Morgenshtern.
  3. Скриптонит.
  4. kizaru.
  5. «ЛСП».

Топ-5 исполнительниц

  1. Billie Eilish.
  2. Zivert.
  3. дора.
  4. Алена Швец.
  5. Клава Кока.

Белорусы чаще всего искали музыку, которая помогла бы им в последние пару месяцев обрести душевное равновесие.

Под какое настроение чаще всего искали музыку?

  1. Расслабленное.
  2. Счастливое.
  3. Жизнерадостное.
  4. Спокойное.
  5. Уверенное.

А так выглядят рейтинги самых прослушиваемых треков и альбомов года в Беларуси по версии Spotify.

Toп-5 треков

  1. «Дежавю» — kizaru.
  2. «Снова я напиваюсь» — Slava Marlow.
  3. «Тепло» — Макс Корж.
  4. Cadillac — Morgenshtern, Элджей.
  5. Blinding Lights — The Weeknd.

Toп-5 альбомов

  1. Boulevard Depo — Old Blood.
  2. Miyagi & Andy Panda — Yamakasi.
  3. kizaru — Karmageddon.
  4. kizaru — Born To Trap.
  5. BTS — «Map Of The Soul: 7».
Акустическая гитара Yamaha FG800 (черный)
1 отзыв
акустическая, вестерн, правосторонняя, 6 струн, 20 ладов, мензура 25.6", dreadnought, ель/нато
913 р.
2 предложения
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Spotify стал официально доступен в Беларуси только в середине лета 2020 года. Времени прошло немного, однако сервис уже подготовил портрет среднестатистических...
 
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