«Король и шут» и корейские мальчики возглавили рейтинги Spotify в Беларуси

Источник материала: Onliner

Spotify стал официально доступен в Беларуси только в середине лета 2020 года. Времени прошло немного, однако сервис уже подготовил портрет среднестатистических музыкальных предпочтений белоруса. И он немного удивляет.

В первую очередь интерес вызывает рейтинг пяти самых популярных групп. Он приведен ниже и сочетает в себе мощный олдовый панк в лице группы «Король и шут» и группу в жанре k-pop BTS.

Топ-5 групп

BTS. «Король и Шут». Miyagi & Andy Panda. $uicideboy$. «Порнофильмы».

В топах исполнителей и исполнительниц все более-менее предсказуемо.

Топ-5 исполнителей

Макс Корж. Morgenshtern. Скриптонит. kizaru. «ЛСП».

Топ-5 исполнительниц

Billie Eilish. Zivert. дора. Алена Швец. Клава Кока.

Белорусы чаще всего искали музыку, которая помогла бы им в последние пару месяцев обрести душевное равновесие.

Под какое настроение чаще всего искали музыку?

Расслабленное. Счастливое. Жизнерадостное. Спокойное. Уверенное.

А так выглядят рейтинги самых прослушиваемых треков и альбомов года в Беларуси по версии Spotify.

Toп-5 треков

«Дежавю» — kizaru. «Снова я напиваюсь» — Slava Marlow. «Тепло» — Макс Корж. Cadillac — Morgenshtern, Элджей. Blinding Lights — The Weeknd.

Toп-5 альбомов

Boulevard Depo — Old Blood. Miyagi & Andy Panda — Yamakasi. kizaru — Karmageddon. kizaru — Born To Trap. BTS — «Map Of The Soul: 7».