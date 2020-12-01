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«Король и шут» и корейские мальчики возглавили рейтинги Spotify в Беларуси
Источник материала: Onliner
Spotify стал официально доступен в Беларуси только в середине лета 2020 года. Времени прошло немного, однако сервис уже подготовил портрет среднестатистических музыкальных предпочтений белоруса. И он немного удивляет.
В первую очередь интерес вызывает рейтинг пяти самых популярных групп. Он приведен ниже и сочетает в себе мощный олдовый панк в лице группы «Король и шут» и группу в жанре k-pop BTS.
Топ-5 групп
В топах исполнителей и исполнительниц все более-менее предсказуемо.
Топ-5 исполнителей
Топ-5 исполнительниц
Белорусы чаще всего искали музыку, которая помогла бы им в последние пару месяцев обрести душевное равновесие.
Под какое настроение чаще всего искали музыку?
А так выглядят рейтинги самых прослушиваемых треков и альбомов года в Беларуси по версии Spotify.
Toп-5 треков
Toп-5 альбомов
акустическая, вестерн, правосторонняя, 6 струн, 20 ладов, мензура 25.6", dreadnought, ель/нато
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Spotify стал официально доступен в Беларуси только в середине лета 2020 года. Времени прошло немного, однако сервис уже подготовил портрет среднестатистических...
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