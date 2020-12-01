На загородной дороге Mazda вылетела в кювет и врезалась в дерево, водителя спасли

Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера днем на загородной дороге в 3 километрах от агрогородка Молодово Ивановского района. Автомобиль Mazda 323 вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель оказалась зажата в салоне авто.

Информация об аварии поступила спасателям в 12:53. Подразделения выехали на место происшествия.

— Выяснилось, что автомобиль Mazda 323 съехал в кювет и врезался в дерево, — рассказали в МЧС.

Спасатели с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали водителя, с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.













Отчасти похожее ДТП случилось 28 ноября на 58-м километре автодороги Р19 (Толочин — Крупки) в Крупском районе. Как сообщили в ГАИ Минской области, водитель автомобиля Volkswagen (1989 года рождения), по предварительной версии, неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла погодные условия, в результате не справилась с управлением транспортным средством и допустила занос. Машина съехала в левый по ходу движения кювет.

— Водитель с полученными телесными повреждениями госпитализирована. На автомобиле были установлены летние шины. По факту ДТП проводится проверка, — отметили в Госавтоинспекции.









В ГАИ напомнили, что, согласно ПДД (пункт 207-1), при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, M S или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.



