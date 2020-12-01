Доллар продолжает осторожно расти. Евро пошел вниз

Источник материала: Onliner

Доллар растет шестые сутки подряд. Также надо помнить, что до этого он этого довольно долго и судорожно падал. А еще чуть раньше чуть не побил собственный рекорд... Продолжаем любоваться длительностью и амплитудой этих циклов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С утра доллар в меру осторожно подорожал на 0,3 копейки. Он замедляется, дельта уже не так велика, как на предыдущих торгах. Его пока покупают и продают по 2,5903.

Евро после сезона бурных плюсов ушел в небольшой минус, потеряв 0,03 копейки. Курс — 3,0984.

Сотня российского рубля подешевела на 0,22 копейки. Ее покупают и продают по 3,396.

В понедельник доллар набрал 0,56 копейки и стоил 2,5873 рубля. Евро набрал 1,93 копейки и стоил 3,0987. Сотня российского рубля потеряла 0,74 копейки, опустившись до 3,3982.