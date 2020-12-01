ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар продолжает осторожно расти. Евро пошел вниз

01.12.2020 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Доллар растет шестые сутки подряд. Также надо помнить, что до этого он этого довольно долго и судорожно падал. А еще чуть раньше чуть не побил собственный рекорд... Продолжаем любоваться длительностью и амплитудой этих циклов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

С утра доллар в меру осторожно подорожал на 0,3 копейки. Он замедляется, дельта уже не так велика, как на предыдущих торгах. Его пока покупают и продают по 2,5903.

Евро после сезона бурных плюсов ушел в небольшой минус, потеряв 0,03 копейки. Курс — 3,0984.

Сотня российского рубля подешевела на 0,22 копейки. Ее покупают и продают по 3,396.

В понедельник доллар набрал 0,56 копейки и стоил 2,5873 рубля. Евро набрал 1,93 копейки и стоил 3,0987. Сотня российского рубля потеряла 0,74 копейки, опустившись до 3,3982.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар растет шестые сутки подряд. Также надо помнить, что до этого он этого довольно долго и судорожно падал. А еще чуть раньше чуть не побил собственный рекорд......
 
Новости дня
Новости разные
 
Власть Лукашенко ослабла до критического уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика