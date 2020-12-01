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Доллар продолжает осторожно расти. Евро пошел вниз
Источник материала: Onliner
Доллар растет шестые сутки подряд. Также надо помнить, что до этого он этого довольно долго и судорожно падал. А еще чуть раньше чуть не побил собственный рекорд... Продолжаем любоваться длительностью и амплитудой этих циклов на Белорусской валютно-фондовой бирже.
С утра доллар в меру осторожно подорожал на 0,3 копейки. Он замедляется, дельта уже не так велика, как на предыдущих торгах. Его пока покупают и продают по 2,5903.
Евро после сезона бурных плюсов ушел в небольшой минус, потеряв 0,03 копейки. Курс — 3,0984.
Сотня российского рубля подешевела на 0,22 копейки. Ее покупают и продают по 3,396.
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Доллар растет шестые сутки подряд. Также надо помнить, что до этого он этого довольно долго и судорожно падал. А еще чуть раньше чуть не побил собственный рекорд......
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