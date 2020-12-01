Вагон и семеро щенков. Странная история из Бреста

Источник материала: Onliner

В Бресте вчера вечером приключилась интересная и опасная история с участием вагона щебенки и семерых щенков. Прохожая заметила псов с моста над путями. Забеспокоилась: сколько времени животные находились в этой ловушке без еды и воды — непонятно, выбраться самостоятельно невозможно. Железнодорожники объяснили, какой может быть вариант: при открытии люков просто ссыпаться вниз вместе с грузом, а это верная смерть. Чем все кончилось, рассказывает «Виртуальный Брест».

Доставать собак необходимо было быстро, пока состав не уехал и псов действительно не спустили через разгрузочные люки.





Железнодорожники, которых вовремя оповестили о внеплановых пассажирах, тут же их извлекли. Зоозащитников уже ждали с полным мешком щенков.





Теперь спасенные в приюте, отогреты, напоены и накормлены. Как попали в вагон — не говорят.

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