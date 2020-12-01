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В Вооружённых Силах начался новый учебный год. Какие задачи у белорусской армии?

01.12.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В белорусской армии 1 декабря начался новый учебный год. Он определен как Год боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Вооружённых Силах начался новый учебный год. Какие задачи у белорусской армии?

В планах – завершение планирования на среднесрочную перспективу строительства и развитие Вооруженных Сил.  

Продолжится оснащение новыми и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техникой.  

В Вооружённых Силах начался новый учебный год. Какие задачи у белорусской армии?

Внимание уделят подготовке и проведению совместного с армией России стратегического учения «Запад-2021». Оно пройдет осенью 2021-го на территории Беларуси.  

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Новости Беларуси. В белорусской армии 1 декабря начался новый учебный год. Он определен как Год боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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