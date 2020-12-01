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«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

01.12.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, поделилась своим мнением о белорусском шоу-бизнесе и молодых артистах.

Вадим Щеглов, ведущий:
А вот шоу-бизнес 80-х, раньше были прослушивания, сейчас кастинги. По вашим же утверждениям, можно не заметить по-настоящему талантливого человека. А как вы можете охарактеризовать современную белорусскую эстраду?

«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я не знаю, я все время смотрю, очень много артистов. Удивительно много.

Вадим Щеглов:
Для маленькой Беларуси.

«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

Надежда Микулич:
В то время, когда я пришла на эстраду, действительно был художественный совет, и несколько человек прослушивали. Обязательно образование должно было быть музыкальное. А теперь кто-то умеет петь и уже артист! В филармонии они не работают. Сейчас же свобода действий, все свободные художники. Где я могу посмотреть? На программе, допустим, «Наперад у мінулае» именно молодые артисты. Неплохие. Только их так много, что не видно и не слышно. Нет популярных. Я не знаю. Несколько человек, и то с того времени. Шоу-бизнеса нет у нас. Не продвигается, наверное, так, как это делается в России. Хотя в России, наверное, точно так же много артистов, но кто-то попадет к продюсеру, кому-то повезет, а у нас нет продюсеров таких, которые могли бы продвинуть.

Есть артисты, которые сами пробивают дорогу и активно пробивают. Я так посмотрю, не буду называть имен, думаю: «Боже мой, таланту надо помогать, а бездарности пробьются сами».

Какая точная фраза, но много есть таких вот, которые действительно наглым способом пробиваются, пробиваются и пробьются.

«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

Вадим Щеглов:  
Талант, какой бы ты его тряпкой самой грязной ни накрыл, все равно будет сиять даже из-под нее, его невозможно спрятать, задвинуть. Единственное, как по мне, люди, которые особенно талантливые, они как-то, знаете, забрасывают. Они не ценят то, чем Господь их наделил.  

Надежда Микулич:  
У них нет сил бороться.  

«Шоу-бизнеса нет у нас». Звезда «Верасов» высказалась о современной белорусской эстраде

Вадим Щеглов:  
С теми, кто может их растолкать локтями...

Надежда Микулич:  
Да. А сейчас такое время, что действительно нужна наглость, надо уметь протолкнуться.  

«Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне». Знаменитая Надежда Микулич рассказала о любимом питомце – подробнее здесь.   

Люди в материале: Вадим Щеглов, Надежда Микулич

 
 
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, поделилась своим мнением о белорусском шоу-бизнесе и...
 
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