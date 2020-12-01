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Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне. Побывали в квартире легендарной Надежды Микулич

01.12.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как часто в ее квартире звучит музыка.

Вадим Щеглов, ведущий:
А в этом доме часто играет музыка?

Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне. Побывали в квартире легендарной Надежды Микулич

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У нас тогда не было мебели, колонки стояли на полу и проигрыватель. А я из-за границ много пластинок привозила. Молодые же были, как включим на всю комнату, так иногда приходили снизу соседи, там у них ребеночек спал. Конечно, мы слушали, делали тише, но музыка не прекращалась. Потом сломался проигрыватель, а пластинки остались, слушать нет с чего. Потом, когда сама уже стала играть на гитаре, репетировала все время, все время пела, музыка постоянно.  

Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне. Побывали в квартире легендарной Надежды Микулич

Вадим Щеглов:
Люся (собачка) с вами уже 10 лет. Она музыкальная?

Хлопали Люсе (собачке) больше, чем мне. Побывали в квартире легендарной Надежды Микулич

Надежда Микулич:
Нет. Вот первая собака у меня пела. Причем даже по телевидению ее показывали, по радио ее представляли: поет Санта Борисовна Микулич. А вот Люся Борисовна Микулич не поет. Но она и не мешает, когда я работаю. Единственное, конечно, когда со мной ездила на концерты, ее держали за кулисами. Говорю: «На последнюю песню отпустите собачку». И она через весь зал на последней песне бежала ко мне на ручки, я ее возьму, а она так внимательно, изучающе смотрит в зал. Такие моменты были. Зал от умиления хлопал Люсе больше, чем мне.

«Шоу-бизнеса нет у нас». Надежда Микулич высказалась о современной белорусской эстраде – подробнее здесь.  

Люди в материале: Надежда Микулич, Вадим Щеглов

 
 
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала, как часто в ее квартире звучит музыка. Вадим...
 
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