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Сморгонские партизаны подготовили «засаду» для Караева
Источник материала: Хартия'97
Сморгонские партизаны подготовили «засаду» для Караева
Мощная акция.
К приезду представителя Таракана в Гродненской области, экс-главы МВД Караева сморгонские партизаны подготовили свое приветствие.
Мощная акция прошла под сенью 50-метрового национального флага, сообщает телеграм-канал
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