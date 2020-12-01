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Сморгонские партизаны подготовили «засаду» для Караева

01.12.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сморгонские партизаны подготовили «засаду» для Караева

  • 1.12.2020, 11:25
Сморгонские партизаны подготовили «засаду» для Караева

Мощная акция.

К приезду представителя Таракана в Гродненской области, экс-главы МВД Караева сморгонские партизаны подготовили свое приветствие.

Мощная акция прошла под сенью 50-метрового национального флага, сообщает телеграм-канал «Баста!».




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