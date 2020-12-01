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Штопор контрафактной авиации России

01.12.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Штопор контрафактной авиации России

  • Военно-политический обозреватель Александр Коваленко
  • 1.12.2020, 11:20
Штопор контрафактной авиации России

Парк тяжелых транспортных самолетов находится в зоне риска.

Как известно, на прошлой неделе российская компания "Волга-Днепр" оповестила о прекращении полетов всех своих тяжелых транспортных самолетов Ан-124. Такое решение было принято после жесткой посадки в Новосибирске одного из "Русланов", ставшей следствием повреждения двигателя. Если быть точнее, даже не повреждения, а полного его разрушения.

На сегодняшний день компания эксплуатирует 8 самолетов Ан-124 и все они до завершения проверки приостанавливают полеты.

И забавно то, что российские авиаторы рекомендовали украинским "Авиалиниям Антонова", которые могут забрать себе российские заказы на перевозку, также прекратить полеты своих Ан-124. Что в этом забавного? Да, пожалуй, то, что россиянам прекрасно известна причина, по которой их Ан-124 совершил столь жесткую посадку, а рекомендации украинским конкурентам делаются по принципу "так не достанься же ты никому!"

Дело в том, что после того, как Россия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировав полуостров Крым и часть Донецкой и Луганской областей, между странами прекратились контакты по обслуживанию самолетов Ан-124. После введения Украиной санкций против России, обслуживание, ремонт и модернизацию самолетов Ан-124, находящихся в России, взяло на себя предприятие ЗАО "Авиастар-СП".

Разумеется, Ан-124 производился изначально параллельно на двух заводах, в Украине и России, однако, ряд узловых элементов и агрегатов были именно украинского производства. В частности, двигатель Д-18Т.

После прекращения сотрудничества, обслуживание и ремонт данных силовых установок Россия проводила своими силами, или, проще говоря, проводя несертифицированные работы, и также осуществляя замену выработанных запчастей несертифицированными аналогами.

Какой объем работ за последние 6 лет был произведен российской стороной на самолетах Ан-124, а также сколько несертифицированных запчастей установлено на "Русланах" – вопрос весьма актуальный. Но очевидно, что практически весь парк этих тяжелых транспортных самолетов находится в зоне риска, а потому и приостановлены их полеты. И, если полеты со временем возобновятся, то нет никаких гарантий, что очередная контрафактная деталь не отправит очередной Ан-124 в штопор.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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