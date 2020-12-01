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Кто сливает переговоры членов ОПГ Лукашенко?
Источник материала: Хартия'97
Кто сливает переговоры членов ОПГ Лукашенко?
Белорусы высказали свое мнение.
В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Вчера поздно вечером
По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала
19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.
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Белорусы высказали свое мнение.
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