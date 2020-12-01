Источник материала: Хартия'97

Кто сливает переговоры членов ОПГ Лукашенко? 2 1.12.2020, 11:14

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Наталья Эйсмонт

Фото: kp.by

Белорусы высказали свое мнение.

В последние недели в сети появились сразу несколько аудиозаписей телефонных разговоров высокопоставленных белорусских чиновников и их окружения. Вчера поздно вечером появился третий, с голосами, похожими на пресс-секретаря правителя Натальи Эйсмонт и личного помощника Лукашенко Николая Латышенка.

По данным на 9:00 1 декабря, большинство подписчиков телеграм-канала «Наша Нива» (согласно опросу около 60%) считают, что видео сливает «кто-то из белорусских спецслужб».

19% прошедших опрос полагают, что такую информацию могут выкладывать «русские». Еще 10% думают, что сделать подобное под силу только какому-то талантливому человеку, проще говоря, хакеру.

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