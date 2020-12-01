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Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову

01.12.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову

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  • 1.12.2020, 10:48
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Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову
Артём Милевский

Ольга работала пресс-секретарем в брестском «Динамо», за которое играет футболист.

Нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского в Instagram призвали поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая арестована за участие в митингах. Однако футболист ответил матом на это предложение, пишет «Трибуна».

— Вы бы, пацаны, хоть Ольгу поддержали.

— Без тебя, c**a, разберемся.

— Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник.

— Завали e***o свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать, — ответил Милевский.

11 ноября состоялся суд над Ольгой Хижинковой, которая была задержана 8 ноября. Ей сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Это наказание не будет суммироваться с предыдущими. Выйти на свободу она должна 11 декабря.

Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову

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Ольга работала пресс-секретарем в брестском «Динамо», за которое играет футболист.
 
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