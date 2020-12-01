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Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову
Ольга работала пресс-секретарем в брестском «Динамо», за которое играет футболист.
Нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского в Instagram призвали поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая арестована за участие в митингах. Однако футболист ответил матом на это предложение, пишет
— Вы бы, пацаны, хоть Ольгу поддержали.
— Без тебя, c**a, разберемся.
— Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник.
— Завали e***o свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать, — ответил Милевский.
11 ноября состоялся суд над Ольгой Хижинковой, которая была задержана 8 ноября. Ей сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Это наказание не будет суммироваться с предыдущими. Выйти на свободу она должна 11 декабря.
Милевский ответил матом на предложение поддержать Хижинкову
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Ольга работала пресс-секретарем в брестском «Динамо», за которое играет футболист.
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