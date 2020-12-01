Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Предложение руки и сердца на Марше мира закончилось свадьбой 3 1.12.2020, 10:44

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Один из самых атмосферных праздников 2020 года.

Помните предложение руки, сделанное 30 августа на Марше мира и независимости на перекрестке возле Стелы?

Молодые люди Илья и Таня уже сыграли свадьбу на этих выходных, несмотря на все сложности данного времени, сообщает «Белсат» .

«Без всякого преувеличения могу сказать, что это был один из самых атмосферных праздников 2020 года, на котором каждый мог почувствовать аромат свободы» – написал на своей странице ведущий свадьбы.

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