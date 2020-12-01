|
Видеофакт: Предложение руки и сердца на Марше мира закончилось свадьбой
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Предложение руки и сердца на Марше мира закончилось свадьбой
Один из самых атмосферных праздников 2020 года.
Помните предложение руки, сделанное 30 августа на
Молодые люди Илья и Таня уже сыграли свадьбу на этих выходных, несмотря на все сложности данного времени, сообщает
«Без всякого преувеличения могу сказать, что это был один из самых атмосферных праздников 2020 года, на котором каждый мог почувствовать аромат свободы» – написал на своей странице ведущий свадьбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых атмосферных праздников 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)