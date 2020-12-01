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Что изменилось в Беларуси с 1 декабря
Источник материала: Хартия'97
Что изменилось в Беларуси с 1 декабря
Водители отказываются от старой «резины», а пенсионеров снова обманули.
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Реальный размер пенсий снизился
С 1 декабря в Беларуси перерассчитают все трудовые пенсии: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
На то, чтобы повысить выплаты для более чем 2,4 млн пенсионеров, государство потратит около 65 млн рублей.
В результате основной размер трудовой пенсии вырастет на 6%.
Минтруда отмечает, что «размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и зарплаты до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии».
Предыдущий перерасчет был произведен в июле. Трудовые пенсии по возрасту тогда увеличились в среднем на ту же величину — 6%.
По данным Минтруда, в результате всех повышений, которые имели место в 2020 году, средний размер пенсии по возрасту с учетом надбавок составит в декабре 499,7 рубля и увеличится на 5,5% по сравнению с ноябрем 2020 года (473,5 рубля).
Вместе с тем реальный размер пенсий (с учетом роста цен) в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,6%, о чем свидетельствуют данные Белстата.
Подорожали сигареты
Некоторые марки сигарет вырастут в цене с 1 декабря.
Дороже на 5 копеек станут некоторые виды сигарет Winston, Sobranie, Richmond и Aroma Rich. На 10 копеек вырастет стоимость Kent.
В продаже появятся новые марки сигарет. Это Kent Crystal Bay и Kent Crystal Vibe (по 2,80 рубля за пачку), Kiss Brown и Kiss Jolly (по 2,75 рубля).
«Белавиа» будет летать только в один терминал Мюнхена
«Белавиа» с 1 декабря станет выполнять рейсы в Мюнхен только через терминал № 2 аэропорта имени Франца-Йозефа Штрауса. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Мюнхен по пятницам и воскресеньям. С 17 декабря в расписании запланированы также и рейсы в понедельник и четверг.
Белорусы смогут работать в Польше без ограничений
Белорусы, которые получили гуманитарную визу, с 1 декабря смогут трудоустраиваться в Польше наравне с другими категориями граждан. В том числе с теми, кому выдана рабочая виза.
Новая редакция закона «Об иностранцах» отменила запрет на работу для иностранцев с гуманитарной визой.
Об этом сообщает управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców).
Напомним, такая виза позволяет иностранцу въехать в Польшу, не указывая точное место пребывания.
Планируется, что новшество будет действовать также в отношении белорусских врачей и IТ-специалистов, которые прибыли в Польшу с гуманитарной визой или с визой, где проставлена отметка Poland Business Harbour. Такая отметка ставится в визах сотрудников компаний, которые осуществляют релокацию бизнеса в Польшу.
Работать с гуманитарной визой, выданной польскими консульствами, можно только на территории Польши либо на польского работодателя.
В дальнейшем человек с такой визой может получить вид на жительство в Польше.
Водители обязаны использовать зимние шины
Правила дорожного движения требуют, чтобы с 1 декабря на транспортных средствах были установлены зимние шины, причем на всех колесах.
За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (до 13,5 рубля).
По 4 декабря включительно на дорогах Беларуси проходит профилактическая акция «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!». Госавтоинспекция проверяет, как водители подготовили свои авто к эксплуатации зимой.
Ездить на зимней резине водители обязаны до 1 марта.
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Водители отказываются от старой «резины», а пенсионеров снова обманули.
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