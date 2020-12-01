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Утром 1 декабря белорусский рубль шестой раз подряд девальвируется к доллару

01.12.2020 11:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 1 декабря белорусский рубль шестой раз подряд девальвируется к доллару
Иллюстративное фото
Первые зимние торги открылись ростом доллара до максимума за 26 дней. Евро и российский рубль немного подешевели. Валютная корзина пока не изменила своего значения и остаётся на максимуме за 75 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:15:

Курс доллара поднялся на 0,0030 BYN до 2,5903 BYN/USD.

За предыдущие пять торговых сессий доллар вырос на 0,0365 BYN, а с учётом сегодняшнего укрепления получилось почти 0,0400 BYN.

Курс евро снизился лишь на 0,0003 BYN до 3,0984 BYN/EUR и покинул максимум за 82 дня.

Стоимость евровалюты за пять предшествующих торгов подскочила на 0,0703 BYN.

Вчера вечером на рынке Forex евро подорожал к доллару до 1,200 USD/EUR — максимума за 2,5 года, но не удержался там и откатился до 1,1960 USD/EUR.

Курс российского рубля упал всего на 0,0022 BYN до 3,3960 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет второй день, а до этого его курс находился на максимуме за 70 дней.

Московская биржа


Утром 1 декабря доллар на бирже в Москве подорожал до 76,34 российских рублей. Евро вырос до 91,34 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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