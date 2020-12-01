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Утром 1 декабря белорусский рубль шестой раз подряд девальвируется к доллару
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара поднялся на 0,0030 BYN до 2,5903 BYN/USD.
За предыдущие пять торговых сессий доллар вырос на 0,0365 BYN, а с учётом сегодняшнего укрепления получилось почти 0,0400 BYN.
Курс евро снизился лишь на 0,0003 BYN до 3,0984 BYN/EUR и покинул максимум за 82 дня.
Стоимость евровалюты за пять предшествующих торгов подскочила на 0,0703 BYN.
Вчера вечером на рынке Forex евро подорожал к доллару до 1,200 USD/EUR — максимума за 2,5 года, но не удержался там и откатился до 1,1960 USD/EUR.
Курс российского рубля упал всего на 0,0022 BYN до 3,3960 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет второй день, а до этого его курс находился на максимуме за 70 дней.
Московская биржа
Утром 1 декабря доллар на бирже в Москве подорожал до 76,34 российских рублей. Евро вырос до 91,34 российских рублей.
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Курс доллара поднялся на 0,0030 BYN до 2,5903 BYN/USD.
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