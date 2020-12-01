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В коллективных договорах организаций могут произойти изменения. О каких спорных моментах идёт речь?
Источник материала: СТВ
Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом в студии «
Илона Волынец, ведущая:
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Илона Волынец:
Александр Щекович:
Илона Волынец:
Александр Щекович:
Это переговоры. Мы представляем в данных переговорах не всех работников, а членов нашей организации. Поэтому, когда наступает период заключения, этот коллективный договор, который мы отрабатывали с нанимателем, должен распространяться на членов профсоюза. Был вопрос дискриминации. Дискриминация, на мой взгляд, – это когда член профсоюза красит дверь изнутри, ему тепло, а не член профсоюза – снаружи, ему холодно. Вот это, может быть, была бы дискриминация.
Сегодня каждый работник предприятия, не важны должности, имеет право прийти к руководителю и договориться. Он заключает контракт либо трудовой договор. Пропишите, пожалуйста, то, что вы считаете нужным. Или идите самостоятельно, добейтесь у нанимателя того, чего добился профсоюз. Это в контракте можно прописать. Я знаю, что ряд нанимателей для узких специалистов прописывают в контракте особые условия для того, чтобы удержать. У каждого есть такая возможность. Либо вы в организации и член профсоюза, и мы от вашего имени заключаем коллективный договор и берем под защиту. Либо вы можете индивидуально обратиться к нанимателю и все это прописать в своем трудовом договоре либо контракте, если у вас это получится.
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Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках...
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