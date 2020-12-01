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«За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране». Как создаются профсоюзы на частных предприятиях?

01.12.2020 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства поставил задачу создать профсоюзные организации в частном секторе, причем до конца 2020 года. Как ведется работа в этом направлении? На этот вопрос в студии «Большого города» ответил председатель Минского городского объединения организации профсоюзов Александр Щекович.

«За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране». Как создаются профсоюзы на частных предприятиях?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Были поручения, это обсуждалось и на последнем съезде федерации этой весной. Задача стояла мы эту задачу выполняли. За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране. Работа очень сложная, но что сегодня делается нами? Мы взяли некий перечень организаций в Минске, сейчас отрабатываем по направлениям. Расписали по видам экономической деятельности, и наши отраслевые профсоюзы созваниваются с руководителями, предлагают встретиться для обсуждения вопроса по созданию профсоюзных организаций.

«За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране». Как создаются профсоюзы на частных предприятиях?

Илона Волынец, ведущая:
А какая реакция участников?

Александр Щекович:
Абсолютно разная. Начало поступать много звонков о том, что готовы создать. Нам звонят, мы перенаправляем эти звонки в отраслевые профсоюзы, они реагируют достаточно быстро, приезжают, мы проводим собрание. Кто-то считает, что профсоюз не нужен. Мы всегда говорим, что мы социально ориентированное государство. Социальное самое главное, первое слово. Для человека. Поэтому прибыль важна, главное человек. Мы показываем нанимателю, в том числе, что профсоюз это не враг, это социальный партнер, та организация, которая может помочь. Мы показываем, как мы можем помогать в том числе и нанимателю. Не только работникам, защищая, но и какая выгода есть для нанимателя, когда у него есть профсоюзная организация. Реакция разная.

Работаем, была поставлена задача до конца года. Наша задача как профсоюзов встретиться со всеми, обойти, предложить, пообщаться.

«Актуально прописать, что такое забастовки». Что говорят в профсоюзах Беларуси о внесении изменений в Конституцию? Подробности здесь.

Люди в материале: Александр Щекович, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Глава государства поставил задачу создать профсоюзные организации в частном секторе, причем до конца 2020 года. Как ведется работа в этом...
 
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