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«За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране». Как создаются профсоюзы на частных предприятиях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства поставил задачу создать профсоюзные организации в частном секторе, причем до конца 2020 года. Как ведется работа в этом направлении? На этот вопрос в студии «
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Илона Волынец, ведущая:
Александр Щекович:
Работаем, была поставлена задача – до конца года. Наша задача как профсоюзов – встретиться со всеми, обойти, предложить, пообщаться.
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«За прошлую пятилетку мы создали порядка пяти тысяч организаций в стране». Как создаются профсоюзы на частных предприятиях?
Новости Беларуси. Глава государства поставил задачу создать профсоюзные организации в частном секторе, причем до конца 2020 года. Как ведется работа в этом...
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