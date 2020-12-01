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Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Спорный законопроект «О глобальной безопасности» во Франции на фоне протестов отправили на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о пункте, запрещающем распространять фотографии и видео с полицейскими при исполнении. Против статьи выступают журналисты, правозащитники и простые французы.
В минувшие выходные митинги прошли в 70 городах, в Париже все закончилось жесткими столкновениями. Правоохранители, не церемонясь, применяли против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Почти 100 сотрудников пострадали, более 80 человек задержаны.
Напомним, по словам сторонников закона, документ призван защитить стражей порядка от преследований, нападений и троллинга в интернете.
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Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране
Новости Франции. Спорный законопроект «О глобальной безопасности» во Франции на фоне протестов отправили на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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