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Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране

01.12.2020 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Спорный законопроект «О глобальной безопасности» во Франции на фоне протестов отправили на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статью документа, которая и вызвала массовые волнения в стране, намерены изменить.

Речь идет о пункте, запрещающем распространять фотографии и видео с полицейскими при исполнении. Против статьи выступают журналисты, правозащитники и простые французы.

Только в Париже не менее 46 тысяч человек. Митинги прошли в 70 городах Франции

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране

В минувшие выходные митинги прошли в 70 городах, в Париже все закончилось жесткими столкновениями. Правоохранители, не церемонясь, применяли против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Почти 100 сотрудников пострадали, более 80 человек задержаны.   

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране

Во Франции законопроект «О глобальной безопасности» доработают. Изменят статью, которая вызвала волнения в стране

Напомним, по словам сторонников закона, документ призван защитить стражей порядка от преследований, нападений и троллинга в интернете.  

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Новости Франции. Спорный законопроект «О глобальной безопасности» во Франции на фоне протестов отправили на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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