Экс-боец «Алмаза»: Тарайковского могли убить боевой пулей, «как на охоте»

Источник материала: АФН

Бывший сотрудник антитеррористического подразделения МВД Беларуси Игорь Макар допустил, что Александр Тарайковский, ставший первой жертвой режима Лукашенко в августовских протестах, был убит боевой, а не резиновой пулей.

Об этом Макар заявил в интервью телеканалу «Дождь» со ссылкой на собственное расследование, которое он ведет со швейцарскими коллегами.

«Был произведен выстрел… Я хочу убедиться, что эта пуля была не боевая, потому что у меня есть сомнения, что выстрел был произведён боевой пулей. Сотрудник подразделения «Алмаз» мог спокойно с 5-10 резиновыми пулями зарядить одну боевую и произвести выстрел боевым патроном», - сообщил Макар отдельные подробности своего расследования.

Макар пояснил, что помповые ружья являются боевым огнестрельным гладкоствольным оружием, но могут использовать патроны как с резиновыми, так и картечью, боевыми пулями.

«По количеству крови на груди и животе и до того, как Тарайковский упал, я убеждаюсь, что это может была боевая пуля», - подчеркнул экс-боец «Алмаза».

Он утверждает, что приказа стрелять в Тарайковского не было.

«Уверен, что приказа не было. Приказ был для всех одинаков. Была поставлена задача. Сотрудники просто держали оборону, чтобы люди не присоединились к общему потоку, чтобы не было угроз сотрудникам милиции, которые были далее на посту (ред. – речь идет о сотрудниках МВД, которые в том момент находились на улице Притыцкого).

Макар косвенно дал понять, что Тарайковский мог стать «охотничьим» трофеем.

«Производились выстрелы… именно сотрудники «Алмаза»… Я еще нашел много выстрелов, которые производились просто по проезжающим автомобилям. Это не было озвучено… Стреляли просто, скажем так, как на охоте. Я так это назову. Это неправомерно. Это вообще нарушение всех норм порядка», - рассказал Макар.

«Это результат огромной 26-летней пропаганды… Как создавались подразделения… Как менялась сама присяга, уже звучало «на верность президенту Республики Беларусь… Ранее ты приносил присягу на верность гражданам», - полагает экс-сотрудник Алмаза.

«К огромному моему сожалению, да. Это тотальная диктатура», - ответил он на уточняющий вопрос «Теперь граждан заменили на президента?»

«Было создано много подразделений. Вот эта пропаганда президентская. То, что власть делает для сотрудников очень многое. Ну, им так кажется, что очень многое. И выполнение приказов у сотрудников уже неоспоримое, потому что я пытался поговорить, но это даже не обсуждается. Есть приказ и люди выполняют», - добавил Макар.

Всё же он полагает, что доверие силового блока к властям можно уничтожить началом расследований преступлений силовиков.

«Силовой блок потеряет доверие к Лукашенко и его диктаторскому режиму только тогда, когда убедятся в том, что власть не сможет обеспечить то, что обещала. Для этого достаточно одного заведенного уголовного дела», - сказал Макар. – «Сегодня власти Беларуси обещают всем сотрудникам, которые участвуют в разгонах и задержаниях акций мирного протеста тотальную безнаказанность. Никто до сих пор не наказан. Нет ни одного уголовного дела в отношении сотрудников милиции… И это будет продолжаться до тех пор, пока не будет оказано давление на следственные органы».