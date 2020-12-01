Актриса Елена Гиренок: «Омоновцы хотели, чтобы я прошла по человеку»

Источник материала: Салiдарнасць

Исполнительница роли жены Янки Купалы Владиславы в одноименном фильме Владимира Янковского рассказала TUT.BY , как ее задерживали на воскресном марше.





Елена Гиренок. Фото: t.me/by_culture

Актриса Елена Гиренок получила штраф в 30 базовых величин по статье 23.34. Такое решение принял суд Первомайского района.

Елена Гиренок была задержана 29 ноября . Свою вину она не признала. У Елены несовешеннолетний ребенок, поэтому она получила штраф в 30 базовых величин (судья Трусевич).

Ранее Гиренок уже была задержана, при задержании ее избили. Это случилось 26 октября.

Как рассказывала Елена TUT.BY, после задержания ее завели в бусик.

— На проходе лицом вниз лежал человек и задыхался. Я потребовала, чтобы его подняли. А омоновцы хотели, чтобы я прошла по этому человеку. Я отказалась это делать и сказала, что никуда не поеду, пока они не поднимут этого человека. «Ты мне не будешь диктовать условия, тут я их диктую», — ответил мне омоновец. Я уже не могла остановиться и сказала, что никуда не поеду.

После этого, говорит Елена, ее усадили силой, и омоновец стал бить ее по голове.

— В это время я пыталась читать лекцию, предлагала, чтобы они прочитали книгу по истории. Спрашивала, что они делают. Короче говоря, разошлась. Меня не останавливало то обстоятельство, что меня били. Хотя, если бы омоновец захотел меня вырубить, то сделал бы это с первого удара. Наверное, такая задача перед ним не стояла. Поэтому он несколько раз меня ударил по голове, по лицу, по скуле. Потом он и его коллеги заломали мне руки, опустили лицом вниз, навалились сверху, и так я ехала.

Елену Гиренок привезли в Московское РУВД.

— Составили протокол, откатали пальцы, забрали все вещи, шнурки, лифчик — потому что с косточками. Собирались отправить то ли на Окрестина, то ли в Жодино. А потом отпустили из-за ребенка.

Это случилось около двух часов ночи 27 октября.

Елена Гиренок родилась в 1986 году. В 2008-м окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств.

С 2011 года принята в труппу Театра-студии киноактера. Занята в спектаклях: «Очень простая история» (Даша), «Как выходят в люди, или На всякого мудреца довольно простоты» (Манефа, Приживалка), «Щелкунчик» (Трудхен), «Средство Макропулоса» (Кристина), «Хто смяецца апошнiм» (Вера), «Пигмалион» (Восточная девушка), «Безымянная звезда» (Ученица), «Легкой жизни никто не обещал» (Сара).

Активно снимается в кино. Одна из ее последних работ — роль жены Янки Купалы Владиславы в одноименном фильме Владимира Янковского.