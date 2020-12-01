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Правозащитники сообщают о 20 задержанных во время Марша мудрости

01.12.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитники "Весны" сообщают, что 30 ноября снова задержали врача-невролога Руслана Бадамшина, который недавно освободился после отбытия 15 суток. Его задержали уже в третий раз.

30 ноября в Минске состоялся традиционный "Марш мудрости", но силовики не дали людям пройти по проспекту: перекрывали дорогу, окружали их и зажимали в кольцо.

Список задержанных 30 ноября на Марше:

Рокач Илья Александрович
Суслина Марина Ивановна
Добровольская Людмила Ольгердовна
Толочко Виктор (фотограф "Спутника", освободили из Центрального РУВД) 
Ильясова Татьяна (корреспондентка "РИА Новости", освободили)
Решетников Сергей (Центральное РУВД)
журналист Добротвор Илья (Центральное РУВД)
Новгородский Яков Яковлевич
Волотовская Светлана Николаевна (Московское РУВД)
Баневич Ирина Тадеушевна
Филиппова Нина (Московское РУВД)
Серегина Римма Геннадьевна (Московское РУВД)
Сысоева Лариса Павловна (Московское РУВД)
Печенюк Светлана Павловна (Московское РУВД)
Козловская Анна Александровна (Московское РУВД)
Шипулин Николай Петрович 
Басевич Максим Дмитриевич
Керзикова Татьяна Сергеевна
Саврицкая Рената Дмитриевна (Московское РУВД)
Кильбин Евгений (Партизанское РУВД)
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники "Весны" сообщают, что 30 ноября снова задержали врача-невролога Руслана Бадамшина, который недавно освободился после отбытия 15 суток. Его задержали...
 
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