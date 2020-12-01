ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что смотрели в Беларуси на YouTube в 2020 году

01.12.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси. Этим списком представители компании поделились с 42.TUT.BY.


Фото: pixabay.com

В рейтинге лидирует интервью на канале «вДудь» с музыкантом и рэп-исполнителем Моргенштерном. Выпуски этого канала второй год подряд попадают в топ-3 по популярности среди жителей Беларуси.

Второе место у юмористического шоу «Что было дальше?» с Юрием Дудем и Лолитой в качестве гостей в студии. Третье место — у белорусского канала «А4» с челленджем по возвращению в школу. Видеоблогер Влад Бумага в 2019 году также был участником топ-10 YouTube в Беларуси.

Не обошлось и без политики — так, в список попал эфир «Дождя» и июльский выпуск блогера MINSKI.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году:

  1. MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь
  2. Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше?
  3. Вернулись в школу на один день челлендж!
  4. Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя
  5. Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020
  6. За сколько минут опарыши съедят бургер?
  7. Победы Шоушэнка (1 серия) 18+
  8. Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона
  9. Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые»
  10. Лукашенко против Тихановской. Жесткая схватка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом нам рассказали представители Google.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выйди из бункера, посмотри вокруг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика