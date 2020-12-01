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Что смотрели в Беларуси на YouTube в 2020 году
Источник материала: Tut.by
Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси. Этим списком представители компании поделились с 42.TUT.BY.
В рейтинге лидирует интервью на канале «вДудь» с музыкантом и рэп-исполнителем Моргенштерном. Выпуски этого канала второй год подряд попадают в топ-3 по популярности среди жителей Беларуси.
Второе место у юмористического шоу «Что было дальше?» с Юрием Дудем и Лолитой в качестве гостей в студии. Третье место — у белорусского канала «А4» с челленджем по возвращению в школу. Видеоблогер Влад Бумага в 2019 году также был участником топ-10 YouTube в Беларуси.
Не обошлось и без политики — так, в список попал эфир «Дождя» и июльский выпуск блогера MINSKI.
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году:
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Об этом нам рассказали представители Google.
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