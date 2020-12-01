Что смотрели в Беларуси на YouTube в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси. Этим списком представители компании поделились с 42.TUT.BY.



Фото: pixabay.com

В рейтинге лидирует интервью на канале «вДудь» с музыкантом и рэп-исполнителем Моргенштерном. Выпуски этого канала второй год подряд попадают в топ-3 по популярности среди жителей Беларуси.

Второе место у юмористического шоу «Что было дальше?» с Юрием Дудем и Лолитой в качестве гостей в студии. Третье место — у белорусского канала «А4» с челленджем по возвращению в школу. Видеоблогер Влад Бумага в 2019 году также был участником топ-10 YouTube в Беларуси.

Не обошлось и без политики — так, в список попал эфир «Дождя» и июльский выпуск блогера MINSKI.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году:

MORGENSHTERN — главный шоумен России-2020 / вДудь Юрий Дудь х Лолита | Что было дальше? Вернулись в школу на один день челлендж! Беларусь. Протесты день 8: Марш Свободы оппозиции и митинг Лукашенко / Спецэфир Дождя Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху. Вечерний Ургант. 31.01.2020 За сколько минут опарыши съедят бургер? Победы Шоушэнка (1 серия) 18+ Лукашенко. Ссоры с Путиным, Тихановская, «Вагнер», Зеленский, Порошенко, Крым. В гостях у Гордона Камеди Клаб. Харламов, Скороход «Голосовые» Лукашенко против Тихановской. Жесткая схватка.