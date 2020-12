Spotify назвал самых популярных исполнителей у белорусов в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Аудиостриминговый сервис по подписке Spotify, который присутствует в Беларуси с 15 июля, подвел музыкальные итоги года. По информации шведской компании, самый популярный исполнитель у белорусов — Макс Корж, исполнительница — Billie Eilish, группа — BTS. Самым популярным треком стал хит Kizaru «Дежавю».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Spotify говорят, что в этот сложный период для Беларуси многие жители страны искали поддержку в музыке. Чаще всего они включали плейлисты, которые помогали расслабиться и настроиться на позитивный лад.

Трендом года стал рэп. Интересы многих слушателей Spotify в Беларуси в 2020 году соответствовали глобальным трендам, однако по количеству музыкантов в топе русскоязычные исполнители превосходят иностранных. В рейтинге наиболее популярных исполнителей лидерство захватили рэперы — Макс Корж, Morgenshtern, Kizaru, Скриптонит, ЛСП.

В рейтинге самых популярных исполнительниц русскоязычные звезды тоже составили достойную конкуренцию мировым. Из музыки на русском языке больше всего слушателям из Беларуси понравились хиты поп-исполнительницы Zivert, гитарный поп Доры и инди-рок от Алены Швец, которая покорила поклонников авторскими песнями. Из зарубежных певиц чаще всего слушали триумфатора престижной музыкальной премии «Грэмми-2020» Billie Eilish.

Что касается популярных групп, то вкусы у белорусов очень разнообразные. Лидирует в этом рейтинге жанр K-Pop, а самая популярная группа — корейский бой-бенд BTS, который в 2020 году стал мировым феноменом. Белорусские слушатели также оказались поклонниками музыки в стиле «панк», т.к. в пятерке есть группа «Король и Шут», востребованность которых не зависит от времени и трендов, а еще группа «Порнофильмы».

Смесь жанров заметна и в рейтинге лучших треков. Здесь «Тепло» (Макс Корж), «Дежавю» (Kizaru) и Cadillac (Morgenshtern, Элджей) в исполнении рэперов соседствуют с хитом Slava Marlow «Снова я напиваюсь» и композицией Blinding Lights от канадского исполнителя The Weeknd.

Топ-5 исполнителей у белорусских пользователей Spotify

1. Макс Корж

2. Morgenshtern

3. Скриптонит

4. kizaru

5. ЛСП

Топ-5 исполнительниц у белорусских пользователей Spotify

1. Billie Eilish

2. Zivert

3. дора

4. Алена Швец

5. Клава Кока

Топ-5 групп у белорусских пользователей Spotify

1. BTS

2. Король и Шут

3. Miyagi & Andy Panda

4. $uicideboy$

5. Порнофильмы

Toп-5 треков у белорусских пользователей Spotify

1. «Дежавю» — kizaru

2. «Снова я напиваюсь» — Slava Marlow

3. «Тепло» — Макс Корж

4. Cadillac — Morgenshtern, Элджей

5. Blinding Lights — The Weeknd

Toп-5 альбомов у белорусских пользователей Spotify

1. Boulevard Depo — Old Blood

2. Miyagi & Andy Panda — Yamakasi

3. Kizaru — Karmageddon

4. Kizaru — Born to trap

5. BTS — Map of the soul: 7

На сегодня Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 320 миллионов пользователей, включая 144 миллиона подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. В Беларуси сервис появился 15 июля, данные, которые представлены выше, это анализ сервиса с 15 июля 2020 года по ноябрь 2020 года.