Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили обменники в первый день зимы

Источник материала: Tut.by

Доллар сегодня продолжают дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Российский рубль падает, а у евро незначительный рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,594 рубля (МТБанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,59 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПБ Банке — 3,136 рубля, а ниже всего — в МТБанке (3,103 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,099 рубля.