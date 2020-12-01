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Доллар продолжает дорожать. Какие курсы валют установили обменники в первый день зимы
Источник материала: Tut.by
Доллар сегодня продолжают дорожать на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Российский рубль падает, а у евро незначительный рост. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,594 рубля (МТБанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке и БСБ Банке — 2,59 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПБ Банке — 3,136 рубля, а ниже всего — в МТБанке (3,103 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в Альфа-Банке — 3,099 рубля.
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