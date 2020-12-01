Что белорусы ищут про зиму, как к ней готовятся и какие блюда готовят: исследование «Яндекса»

«Яндекс» проанализировал популярные запросы своих пользователей из Беларуси на тему зимы и приготовлений к ней, заданные в период с 18.11.2019 по 19.11.2020. Вот что получилось в итоге.
Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга. Из топа исключены запросы про подготовку растений к зиме и консервацию. Таких запросов очень много, поэтому их посчитали отдельно.
Что спрашивают про зиму белорусы (запросы с вопросительными словами и словом «зима»):
какая будет зима в Беларуси — 100;
когда будет зима — 79;
как связать шапку спицами на зиму — 22;
почему медведь зимой спит — 10;
куда улетают аисты на зиму из Беларуси — 9;
как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму — 8;
чем питаются птицы зимой — 7;
почему зимой под снегом растениям не холодно — 6;
как нарисовать зиму — 5;
куда на зиму прячутся змеи и ящерицы — 4.
Что «зимнее» ищут (запросы со словом «зимний»):
резину — 100;
одежду — 85;
каникулы — 75;
картинки — 36;
обувь — 34;
рыбалку — 22;
маникюр — 21;
сказки — 18;
поделки — 4;
виды спорта — 4.
Что заготавливают на зиму (запросы со словом «на зиму»):
огурцы — 100;
кабачки/кабачковую икру — 92;
помидоры — 77;
солянку с грибами и капустой — 49;
лечо — 41;
томатный сок — 30;
рассольник — 24;
баклажаны — 22;
заправку для борща — 20;
варенье из вишни без косточек — 20.
Какие растения готовят к зиме (запросы со словами «как подготовить» и «зима»):
чеснок — 100;
лук — 15%
розы — 14;
виноград — 7;
клубнику -2.
Какие блюда готовят зимой (запросы со словом «рецепт»):
сырники -100;
греческий салат — 44;
мимоза — 43;
шарлотка с яблоками — 42;
блины — 38;
оливье — 35;
селедка под шубой — 34;
цезарь с курицей — 30;
драники картофельные — 26.
винегрет — 26.
Кого хотят накормить зимой (запросы со словами «чем кормить»):
птиц — 100;
хомяка — 58;
кроликов — 45;
цыплят — 11;
индюшат — 3.
Какие «зимние» фильмы, мультфильмы и сказки ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «снег», «лёд», «снежный», «зима», а также уточнениями «фильм», «мультфильм», «кино» и «сказка»):
«Снежная королева», все версии — 100;
«Лед» — 46;
«Затерянные во льдах» — 27;
«Сквозь снег» — 21;
«Зима» — 14;
«Пусть идет снег» — 11;
«Зима в Простоквашино» — 10;
«Снежные псы» — 5;
«Снежные гонки» — 5;
«Падал прошлогодний снег» — 5.
Какие песни про зиму ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «песня» и «зима»):