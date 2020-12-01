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Что белорусы ищут про зиму, как к ней готовятся и какие блюда готовят: исследование «Яндекса»

01.12.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс» проанализировал популярные запросы своих пользователей из Беларуси на тему зимы и приготовлений к ней, заданные в период с 18.11.2019 по 19.11.2020. Вот что получилось в итоге.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Alex / Unsplash

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга. Из топа исключены запросы про подготовку растений к зиме и консервацию. Таких запросов очень много, поэтому их посчитали отдельно.

Что спрашивают про зиму белорусы (запросы с вопросительными словами и словом «зима»):

  • какая будет зима в Беларуси — 100;
  • когда будет зима — 79;
  • как связать шапку спицами на зиму — 22;
  • почему медведь зимой спит — 10;
  • куда улетают аисты на зиму из Беларуси — 9;
  • как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму — 8;
  • чем питаются птицы зимой — 7;
  • почему зимой под снегом растениям не холодно — 6;
  • как нарисовать зиму — 5;
  • куда на зиму прячутся змеи и ящерицы — 4.

Что «зимнее» ищут (запросы со словом «зимний»):

  • резину — 100;
  • одежду — 85;
  • каникулы — 75;
  • картинки — 36;
  • обувь — 34;
  • рыбалку — 22;
  • маникюр — 21;
  • сказки — 18;
  • поделки — 4;
  • виды спорта — 4.

Что заготавливают на зиму (запросы со словом «на зиму»):

  • огурцы — 100;
  • кабачки/кабачковую икру — 92;
  • помидоры — 77;
  • солянку с грибами и капустой — 49;
  • лечо — 41;
  • томатный сок — 30;
  • рассольник — 24;
  • баклажаны — 22;
  • заправку для борща — 20;
  • варенье из вишни без косточек — 20.

Какие растения готовят к зиме (запросы со словами «как подготовить» и «зима»):

  • чеснок — 100;
  • лук — 15%
  • розы — 14;
  • виноград — 7;
  • клубнику -2.

Какие блюда готовят зимой (запросы со словом «рецепт»):

  • сырники -100;
  • греческий салат — 44;
  • мимоза — 43;
  • шарлотка с яблоками — 42;
  • блины — 38;
  • оливье — 35;
  • селедка под шубой — 34;
  • цезарь с курицей — 30;
  • драники картофельные — 26.
  • винегрет — 26.

Кого хотят накормить зимой (запросы со словами «чем кормить»):

  • птиц — 100;
  • хомяка — 58;
  • кроликов — 45;
  • цыплят — 11;
  • индюшат — 3.

Какие «зимние» фильмы, мультфильмы и сказки ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «снег», «лёд», «снежный», «зима», а также уточнениями «фильм», «мультфильм», «кино» и «сказка»):

  • «Снежная королева», все версии — 100;
  • «Лед» — 46;
  • «Затерянные во льдах» — 27;
  • «Сквозь снег» — 21;
  • «Зима» — 14;
  • «Пусть идет снег» — 11;
  • «Зима в Простоквашино» — 10;
  • «Снежные псы» — 5;
  • «Снежные гонки» — 5;
  • «Падал прошлогодний снег» — 5.

Какие песни про зиму ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «песня» и «зима»):

  • «Маленькой елочке холодно зимой» — 100;
  • «Кабы не было зимы» — 66;
  • «Что такое зима?» — 39;
  • «Раз морозною зимой» — 23;
  • «Зимушка-зима» — 14;
  • «Зима» («Потолок ледяной») — 10;
  • «В лесу родилась елочка» — 8.

 
 
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«Яндекс» проанализировал популярные запросы своих пользователей из Беларуси на тему зимы и приготовлений к ней, заданные в период с 18.11.2019 по 19.11.2020.
 
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