Что белорусы ищут про зиму, как к ней готовятся и какие блюда готовят: исследование «Яндекса»

Источник материала: Tut.by

«Яндекс» проанализировал популярные запросы своих пользователей из Беларуси на тему зимы и приготовлений к ней, заданные в период с 18.11.2019 по 19.11.2020. Вот что получилось в итоге.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Alex / Unsplash

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга. Из топа исключены запросы про подготовку растений к зиме и консервацию. Таких запросов очень много, поэтому их посчитали отдельно.

Что спрашивают про зиму белорусы (запросы с вопросительными словами и словом «зима»):

какая будет зима в Беларуси — 100;

когда будет зима — 79;

как связать шапку спицами на зиму — 22;

почему медведь зимой спит — 10;

куда улетают аисты на зиму из Беларуси — 9;

как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму — 8;

чем питаются птицы зимой — 7;

почему зимой под снегом растениям не холодно — 6;

как нарисовать зиму — 5;

куда на зиму прячутся змеи и ящерицы — 4.

Что «зимнее» ищут (запросы со словом «зимний»):

резину — 100;

одежду — 85;

каникулы — 75;

картинки — 36;

обувь — 34;

рыбалку — 22;

маникюр — 21;

сказки — 18;

поделки — 4;

виды спорта — 4.

Что заготавливают на зиму (запросы со словом «на зиму»):

огурцы — 100;

кабачки/кабачковую икру — 92;

помидоры — 77;

солянку с грибами и капустой — 49;

лечо — 41;

томатный сок — 30;

рассольник — 24;

баклажаны — 22;

заправку для борща — 20;

варенье из вишни без косточек — 20.

Какие растения готовят к зиме (запросы со словами «как подготовить» и «зима»):

чеснок — 100;

лук — 15%

розы — 14;

виноград — 7;

клубнику -2.

Какие блюда готовят зимой (запросы со словом «рецепт»):

сырники -100;

греческий салат — 44;

мимоза — 43;

шарлотка с яблоками — 42;

блины — 38;

оливье — 35;

селедка под шубой — 34;

цезарь с курицей — 30;

драники картофельные — 26.

винегрет — 26.

Кого хотят накормить зимой (запросы со словами «чем кормить»):

птиц — 100;

хомяка — 58;

кроликов — 45;

цыплят — 11;

индюшат — 3.

Какие «зимние» фильмы, мультфильмы и сказки ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «снег», «лёд», «снежный», «зима», а также уточнениями «фильм», «мультфильм», «кино» и «сказка»):

«Снежная королева», все версии — 100;

«Лед» — 46;

«Затерянные во льдах» — 27;

«Сквозь снег» — 21;

«Зима» — 14;

«Пусть идет снег» — 11;

«Зима в Простоквашино» — 10;

«Снежные псы» — 5;

«Снежные гонки» — 5;

«Падал прошлогодний снег» — 5.

Какие песни про зиму ищут (рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «песня» и «зима»):

«Маленькой елочке холодно зимой» — 100;

«Кабы не было зимы» — 66;

«Что такое зима?» — 39;

«Раз морозною зимой» — 23;

«Зимушка-зима» — 14;

«Зима» («Потолок ледяной») — 10;

«В лесу родилась елочка» — 8.