Подготовка к Новому году. В каких универмагах искать скидки в декабре

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ
|2, 3, 4, 5 декабря
|23% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
|9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 декабря
|25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
|24, 25, 26, 30 декабря
|27% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
|7, 17, 21, 28 декабря (каждый понедельник месяца)
|20% — скидки для держателей дисконтных карт
|ГУМ
|1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 декабря
|25% на непродовольственные товары
|2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 декабря
|30% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 м.) от 30 руб.
|Универмаг «Беларусь»
|1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря
|20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|4 и 5 декабря
|28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|18 декабря
|30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, в этот вечер универмаг будет работать до 23.00
|11 и 12 декабря
|30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|24 декабря
|30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
|29, 30, 31 декабря
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|3, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря
|27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (для держателей дисконтных карт)
|весь декабрь
|в интернет-магазине: 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе — скидка универмага на момент покупки
|Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду декабря
|до 30% на непродовольственные товары
|каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье
|до 23% на непродовольственные товары
|24 и 25 декабря
|до 30% на непродовольственные товары (скидка предоставляется на товары, розничная цена которых за 1 единицу (метр, килограмм) 5 рублей и более)
|каждый понедельник, среду и пятницу
|5% на продовольственные товары
|7, 14, 21, 28 декабря
|до 27% на непродовольственные товары (для держателей дисконтных карт)
|
ТЦ «Кирмаш»
(пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
|каждый понедельник декабря
|33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля;
|со среды по воскресенье
|30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
|25, 26, 27 декабря
|33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
|
ОАО «Алеся»
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
|1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 декабря
|20%
|весь декабрь
|20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей
|Магазины ТЦ «Столица»
|25, 26, 27 декабря
|до 50%
|
ООО «Старт-Х»
(ул. Долгобродская, 26)
|2, 9, 16, 23, 25, 30 декабря
|20%
|каждый вторник декабря
|20% для пенсионеров и многодетных семей
|весь декабрь
|до 30% на отдельные группы товаров
|
ТООО «Северянка»
(ул. Ангарская, 38)
|весь декабрь
|25% на все непродовольственные товары
|
ЗАО «Сандрик»
(просп. газеты «Правда», 40)
|весь декабрь
|от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «1000 мелочей»
(ул. Калинина, 1)
|3, 10, 17, 24, 31 декабря
|20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
|весь декабрь
|до 30% на отдельный ассортимент
|
ОДО «Вероника»
(ул. Притыцкого, 38)
|весь декабрь
|от 30 до 70% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня»
(просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду декабря
|22% на весь ассортимент товаров
|
ЗАО «Лянок»
(просп. Независимости, 46)
|каждый понедельник, среду, субботу декабря
|18% на весь ассортимент товаров
|
ТЗАО «Пальмира»
(ул. Шугаева, 3/1)
|весь декабрь
|15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сантехоборудование»
(ул. Щербакова, 30)
|
3, 10, 17, 24 декабря
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|29, 30 декабря
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|31 декабря
|35% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)