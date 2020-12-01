Подготовка к Новому году. В каких универмагах искать скидки в декабре

Источник материала: Tut.by

В декабре в столичных универмагах снова будут скидки — очень актуально в сезон подарков. Куда идти и в какие дни, подсказывает главное правление потребительского рынка Мингорисполкома.

Частая скидка в декабре — 30%. А, например, универмаг «Беларусь» в этом месяце не только устраивает акции, но и сильно продлит время работы 18 декабря — аж до 23.00.

Более подробная информация об акциях и распродажах — на сайтах торговых организаций.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В какие дни будут скидки Размер скидки ЦУМ 2, 3, 4, 5 декабря 23% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 декабря 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей 24, 25, 26, 30 декабря 27% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей 7, 17, 21, 28 декабря (каждый понедельник месяца) 20% — скидки для держателей дисконтных карт ГУМ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 декабря 25% на непродовольственные товары 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 декабря 30% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 м.) от 30 руб. Универмаг «Беларусь» 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 4 и 5 декабря 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 18 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, в этот вечер универмаг будет работать до 23.00 11 и 12 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары 24 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары 29, 30, 31 декабря 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 3, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (для держателей дисконтных карт) весь декабрь в интернет-магазине: 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе — скидка универмага на момент покупки Торговый дом «На Немиге» каждую среду декабря до 30% на непродовольственные товары каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье до 23% на непродовольственные товары 24 и 25 декабря до 30% на непродовольственные товары (скидка предоставляется на товары, розничная цена которых за 1 единицу (метр, килограмм) 5 рублей и более) каждый понедельник, среду и пятницу 5% на продовольственные товары 7, 14, 21, 28 декабря до 27% на непродовольственные товары (для держателей дисконтных карт) ТЦ «Кирмаш» (пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19) каждый понедельник декабря 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля; со среды по воскресенье 30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля 25, 26, 27 декабря 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35): 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 декабря 20% весь декабрь 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей Магазины ТЦ «Столица» 25, 26, 27 декабря до 50% ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 2, 9, 16, 23, 25, 30 декабря 20% каждый вторник декабря 20% для пенсионеров и многодетных семей весь декабрь до 30% на отдельные группы товаров ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) весь декабрь 25% на все непродовольственные товары ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) весь декабрь от 15 до 30% на отдельные группы товаров ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 3, 10, 17, 24, 31 декабря 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям весь декабрь до 30% на отдельный ассортимент ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) весь декабрь от 30 до 70% на отдельные группы товаров ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду декабря 22% на весь ассортимент товаров ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждый понедельник, среду, субботу декабря 18% на весь ассортимент товаров ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) весь декабрь 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) 3, 10, 17, 24 декабря 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) 29, 30 декабря 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров) 31 декабря 35% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)