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Подготовка к Новому году. В каких универмагах искать скидки в декабре

01.12.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В декабре в столичных универмагах снова будут скидки — очень актуально в сезон подарков. Куда идти и в какие дни, подсказывает главное правление потребительского рынка Мингорисполкома.

Частая скидка в декабре — 30%. А, например, универмаг «Беларусь» в этом месяце не только устраивает акции, но и сильно продлит время работы 18 декабря — аж до 23.00.

Более подробная информация об акциях и распродажах — на сайтах торговых организаций.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY
В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ
2, 3, 4, 5 декабря 23% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 декабря 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
24, 25, 26, 30 декабря 27% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей
7, 17, 21, 28 декабря (каждый понедельник месяца) 20% — скидки для держателей дисконтных карт
ГУМ
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 декабря 25% на непродовольственные товары
2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 декабря 30% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 м.) от 30 руб.
Универмаг «Беларусь»
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 декабря 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
4 и 5 декабря 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
18 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, в этот вечер универмаг будет работать до 23.00
11 и 12 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
24 декабря 30% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары
29, 30, 31 декабря 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
3, 6, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28 декабря 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (для держателей дисконтных карт)
весь декабрь в интернет-магазине: 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше 5 рублей, при самовывозе — скидка универмага на момент покупки
Торговый дом «На Немиге»
каждую среду декабря до 30% на непродовольственные товары
каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье до 23% на непродовольственные товары
24 и 25 декабря до 30% на непродовольственные товары (скидка предоставляется на товары, розничная цена которых за 1 единицу (метр, килограмм) 5 рублей и более)
каждый понедельник, среду и пятницу 5% на продовольственные товары
7, 14, 21, 28 декабря до 27% на непродовольственные товары (для держателей дисконтных карт)

ТЦ «Кирмаш»

(пр. Дзержинского, 100, ул. В. Хоружей, 21, пр. Независимости, 19)
каждый понедельник декабря 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля;
со среды по воскресенье 30% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля
25, 26, 27 декабря 33% на непродовольственные товары с ценой выше 1 рубля

ОАО «Алеся»

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 30 декабря 20%
весь декабрь 20% при единовременной покупке на сумму свыше 120 рублей
Магазины ТЦ «Столица»
25, 26, 27 декабря до 50%

ООО «Старт-Х»

(ул. Долгобродская, 26)
2, 9, 16, 23, 25, 30 декабря 20%
каждый вторник декабря 20% для пенсионеров и многодетных семей
весь декабрь до 30% на отдельные группы товаров

ТООО «Северянка»

(ул. Ангарская, 38)
весь декабрь 25% на все непродовольственные товары

ЗАО «Сандрик»

(просп. газеты «Правда», 40)
весь декабрь от 15 до 30% на отдельные группы товаров

ЗАО «1000 мелочей»

(ул. Калинина, 1)
3, 10, 17, 24, 31 декабря 20% на весь ассортимент, кроме товара, продающегося по другим акциям
весь декабрь до 30% на отдельный ассортимент

ОДО «Вероника»

(ул. Притыцкого, 38)
весь декабрь от 30 до 70% на отдельные группы товаров

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня»

(просп. Независимости, 131/1)
каждую среду декабря 22% на весь ассортимент товаров

ЗАО «Лянок»

(просп. Независимости, 46)
каждый понедельник, среду, субботу декабря 18% на весь ассортимент товаров

ТЗАО «Пальмира»

(ул. Шугаева, 3/1)
весь декабрь 15% на отдельные группы товаров

ЗАО «Сантехоборудование»

(ул. Щербакова, 30)

3, 10, 17, 24 декабря

 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
29, 30 декабря 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
31 декабря 35% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

 
 
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В декабре в столичных универмагах снова будут скидки - очень актуально в сезон подарков. Куда идти и в какие дни, подсказывает главное правление потребительского...
 
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