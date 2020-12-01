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Чиним капающий кран своими руками. Узнали, как разбирать смесители разных видов и что там менять

01.12.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поломка смесителя — не повод для паники и судорожного поиска сантехника. Если у вас на кухне или в ванной стоит не сенсорный смеситель или совсем дешевая китайская поделка, починить устройство можно своими силами. Как это сделать — расскажем в этой статье.


Фото: kuhniclub.ru

Будем лечить

Считается, что современные вещи, несмотря на их прекрасный внешний вид и набор самых разных полезных функций, — одноразовые и ремонту не подлежат. Что касается смесителей, то нужно сначала правильно диагностировать проблему, перед тем как бежать в магазин за новым изделием. Вот список симптомов, которые можно «вылечить»:

  • вода полностью не перекрывается или протекает из-под вентиля или рычага;
  • наружные утечки в местах соединений;
  • снижение напора воды;
  • нарушение плавности переключения, регулировки расхода;
  • невозможность поддержания заданной температуры смешивания.

Стоит понимать, что смесители отличаются не только внешним видом, но и внутренним устройством. Ниже разберем самые распространенные.

Вода капает из крана

Сначала разберемся со смесителями с одним рычагом. Они могут быть картриджными или шаровыми. И тот и другой со временем дают течь — не перекрывают полностью поток воды, вода сочится по штоку.

Приступая к ремонту любой сантехнической арматуры, обязательно следует перекрыть подачу воды на стояке или местном подводе.

Итак, приступим к разборке смесителя:

  • С помощью плоской отвертки или канцелярского ножа убираем заглушку (красно-синий значок).
  • Под заглушкой находим стопорный винт, фиксирующий ручку на штоке. Чтобы его отвинтить, понадобится шестигранный ключ. Сантехники советуют перед откручиванием брызнуть на шуруп WD-40. Иногда и это не помогает его открутить. Тогда его придется высверливать — потребуется дрель и тонкое сверло по металлу.
  • Аккуратно стягиваем рычаг.
  • Рукой откручиваем декоративный колпачок. Если не получается рукой, берем инструменты — ремешковый ключ или двуручный с пластмассовыми губками. Если таких в хозяйстве нет, то колпачок оборачиваем тканью и откручиваем газовым ключом. Не стоит прилагать большую силу — бюджетные продукты комплектуют пластиковыми, цинк-алюминий-медными (ЦАМ) колпачками, можно раздавить.

Порядок разборки и изъятия картриджа. Фото: vannapedia.ru

Итак, мы добрались до картриджа. Иногда небольшие протечки по штоку устраняют, аккуратно подтягивая прижимную гайку на небольшой (до 30˚) угол. Как это сделать — смотрите в этом видео:

Но чаще мы все же имеем дело с «умершим» картриджем. Поэтому прижимную гайку откручиваем (желательно торцевой головкой, но подойдет и разводной ключ), достаем картридж и отправляемся с ним в магазин сантехники за новым.

Чтобы в гнезде картриджа не осталось грязи и окалины, протрите гнездо тканью. По возможности смажьте резиновые кольца картриджа сантехническим вазелином или чем-либо подобным.

Новый картридж устанавливается на место старого, смеситель собирается в обратном порядке.

В Сети можно найти немало видео, где картриджи предлагают не менять, а починить: их разбирают, чистят и продолжают использовать. Однако разборка картриджей не предусмотрена изготовителем. В общем, можно попробовать, но на свой страх и риск.

Вентильные модели любой конструкции состоят из большего числа узлов, чем однорычажные. Нельзя сказать, что они сложнее, но количество лишь резиновых уплотнений достигает двух десятков, естественно, больше вероятность поломок и протечек. Впрочем, они вполне ремонтопригодны.


Фото: varion.ru

Зачастую ремонт смесителя заключается в замене запорных прокладок.


Кран-букса. Фото: dekoriko.ru

Порядок действий следующий:

  • откручиваем плоскогубцами заглушку;
  • выкручиваем винт;
  • снимаем барашек (он может прикипеть по шлицам, воспользуйтесь WD-40);
  • откручиваем декоративный фартук;
  • иногда бывает достаточно немного подтянуть кран-буксу ключом (желательно торцевым) — подтягиваем буксу на 30−60˚, не более;
  • если не помогло, вывинчиваем ключом головку;
  • проверяем состояние седла в корпусе, очищаем от известкового налета;
  • открутив гайку на поршне, меняем запорную прокладку;
  • собираем в обратной последовательности.

Если кран продолжает капать после всех манипуляций, опять разбираем и меняем кран-буксу на новый. Разумно сохранить снятую старую буксу — будет образцом для консультанта в магазине. Вот как меняется этот механизм:

Течь в месте стыковки гусака с корпусом смесителя

Здесь все довольно просто. Для начала можно попробовать подтянуть накидную гайку, крепящую излив на четверть — пол-оборота. Не помогло? Значит, откручиваем гайки и ищем виновных внутри — резиновые кольца. Их меняем на новые, и ставим гусак на место.


Фото: sovety-vannoy.ru

Слабый напор

У современных смесителей возникает частая проблема — уменьшается подача воды. Обычно это происходит от засора насадки — аэратора. Он придуман для насыщения воздухом струи воды из крана, что уменьшает расход. Его фильтрующие вставки, сеточка могут засориться окалиной из водопровода или зарасти известью, если вода в водопроводе жесткая.


Фото: m.onlinetrade.ru

Устранить засор самостоятельно можно, если отвинтить аэратор (нужен разводной ключ или пассатижи) и тщательно его почистить.


Очищают отверстия мембран иголкой, проверяют на просвет, деформированную прокладку заменяют. Отложения кальция и железа проще отчистить, если положить детали аэратора в раствор уксусной кислоты. Аэратор можно поставить и новый — эти детали продаются. Предпочтение отдайте изделиям в латунной или нержавеющей обойме с силиконовой мембраной, легко очищаемой нажатием. Старый аэратор возьмите с собой в магазин чтобы выбрать новый с такой же резьбой.

Течь в месте подсоединения душевого шланга

Душевой шланг обычно присоединяется к отводу крана через резиновую прокладку, обжимаемую накидной гайкой. Ликвидировать неприятность можно, просто подтянув гайку. Если не помогло — меняем прокладку. В идеале накидная гайка шланга затягивается от руки.

Хуже обстоит дело при разрыве трубки. Проще в таких случаях купить новый шланг.

Течь в месте подключения лейки к шлангу

Такой случай часто говорит о засорением отверстий лейки, в результате стык лейки и шланга оказывается под повышенным давлением и протекает. Первое, что можно сделать, — очистить перфорацию.


Фото: dekoriko.ru

Возможно, понадобится разборка, но лейки разных производителей конструктивно отличаются, некоторые просто неразборные. Если прочистка не помогла, меняем в месте стыка прокладку. А иногда просто пора поменять лейку.

Если все это кажется сложным, нет инструментов и желания осваивать сантехнические навыки, то можно вызвать специалиста. Его услуги по ремонту/замене смесителя стоят от 20 рублей.

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