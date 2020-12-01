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Чиним капающий кран своими руками. Узнали, как разбирать смесители разных видов и что там менять
Источник материала: Tut.by
Поломка смесителя — не повод для паники и судорожного поиска сантехника. Если у вас на кухне или в ванной стоит не сенсорный смеситель или совсем дешевая китайская поделка, починить устройство можно своими силами. Как это сделать — расскажем в этой статье.
Будем лечить
Считается, что современные вещи, несмотря на их прекрасный внешний вид и набор самых разных полезных функций, — одноразовые и ремонту не подлежат. Что касается смесителей, то нужно сначала правильно диагностировать проблему, перед тем как бежать в магазин за новым изделием. Вот список симптомов, которые можно «вылечить»:
Стоит понимать, что смесители отличаются не только внешним видом, но и внутренним устройством. Ниже разберем самые распространенные.
Вода капает из крана
Сначала разберемся со смесителями с одним рычагом. Они могут быть картриджными или шаровыми. И тот и другой со временем дают течь — не перекрывают полностью поток воды, вода сочится по штоку.
Приступая к ремонту любой сантехнической арматуры, обязательно следует перекрыть подачу воды на стояке или местном подводе.
Итак, приступим к разборке смесителя:
Итак, мы добрались до картриджа. Иногда небольшие протечки по штоку устраняют, аккуратно подтягивая прижимную гайку на небольшой (до 30˚) угол. Как это сделать — смотрите в этом видео:
Но чаще мы все же имеем дело с «умершим» картриджем. Поэтому прижимную гайку откручиваем (желательно торцевой головкой, но подойдет и разводной ключ), достаем картридж и отправляемся с ним в магазин сантехники за новым.
Чтобы в гнезде картриджа не осталось грязи и окалины, протрите гнездо тканью. По возможности смажьте резиновые кольца картриджа сантехническим вазелином или чем-либо подобным.
Новый картридж устанавливается на место старого, смеситель собирается в обратном порядке.
В Сети можно найти немало видео, где картриджи предлагают не менять, а починить: их разбирают, чистят и продолжают использовать. Однако разборка картриджей не предусмотрена изготовителем. В общем, можно попробовать, но на свой страх и риск.
Вентильные модели любой конструкции состоят из большего числа узлов, чем однорычажные. Нельзя сказать, что они сложнее, но количество лишь резиновых уплотнений достигает двух десятков, естественно, больше вероятность поломок и протечек. Впрочем, они вполне ремонтопригодны.
Зачастую ремонт смесителя заключается в замене запорных прокладок.
Порядок действий следующий:
Если кран продолжает капать после всех манипуляций, опять разбираем и меняем кран-буксу на новый. Разумно сохранить снятую старую буксу — будет образцом для консультанта в магазине. Вот как меняется этот механизм:
Течь в месте стыковки гусака с корпусом смесителя
Здесь все довольно просто. Для начала можно попробовать подтянуть накидную гайку, крепящую излив на четверть — пол-оборота. Не помогло? Значит, откручиваем гайки и ищем виновных внутри — резиновые кольца. Их меняем на новые, и ставим гусак на место.
Слабый напор
У современных смесителей возникает частая проблема — уменьшается подача воды. Обычно это происходит от засора насадки — аэратора. Он придуман для насыщения воздухом струи воды из крана, что уменьшает расход. Его фильтрующие вставки, сеточка могут засориться окалиной из водопровода или зарасти известью, если вода в водопроводе жесткая.
Устранить засор самостоятельно можно, если отвинтить аэратор (нужен разводной ключ или пассатижи) и тщательно его почистить.
Очищают отверстия мембран иголкой, проверяют на просвет, деформированную прокладку заменяют. Отложения кальция и железа проще отчистить, если положить детали аэратора в раствор уксусной кислоты. Аэратор можно поставить и новый — эти детали продаются. Предпочтение отдайте изделиям в латунной или нержавеющей обойме с силиконовой мембраной, легко очищаемой нажатием. Старый аэратор возьмите с собой в магазин чтобы выбрать новый с такой же резьбой.
Течь в месте подсоединения душевого шланга
Душевой шланг обычно присоединяется к отводу крана через резиновую прокладку, обжимаемую накидной гайкой. Ликвидировать неприятность можно, просто подтянув гайку. Если не помогло — меняем прокладку. В идеале накидная гайка шланга затягивается от руки.
Хуже обстоит дело при разрыве трубки. Проще в таких случаях купить новый шланг.
Течь в месте подключения лейки к шлангу
Такой случай часто говорит о засорением отверстий лейки, в результате стык лейки и шланга оказывается под повышенным давлением и протекает. Первое, что можно сделать, — очистить перфорацию.
Возможно, понадобится разборка, но лейки разных производителей конструктивно отличаются, некоторые просто неразборные. Если прочистка не помогла, меняем в месте стыка прокладку. А иногда просто пора поменять лейку.
Если все это кажется сложным, нет инструментов и желания осваивать сантехнические навыки, то можно вызвать специалиста. Его услуги по ремонту/замене смесителя стоят от 20 рублей.
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Как починить капающий кран своими руками.
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