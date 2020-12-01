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В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

01.12.2020 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. Один из самых главных праздников отмечают в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря – День национального единения страны.  

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

Обычно по случаю этой даты повсеместно проходят торжественные мероприятия. Однако в 2020 году в традиционный план празднования вмешалась пандемия. Церемонии пройдут в скромном формате и без участия публики. Будут вестись онлайн-трансляции.  

В Румынии мероприятия ко Дню национального единения будут проходить онлайн и без участия публики

С Национальным днем президента Румынии и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Клаус Йоханнис

 
 
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Новости Румынии. Один из самых главных праздников отмечают в Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 декабря – День национального единения...
 
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