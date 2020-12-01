Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог: Вильнюс ждет помощи ЕС на "манипуляции процессами в Беларуси"

По словам собеседника Sputnik, Литва все больше превращается в "территорию для сбора белорусской оппозиции, приглашая к себе всех желающих поучаствовать в этом деле и не требуя от них особых доказательств, кроме негативного отношения к белорусским властям и президенту Лукашенко".

"Это некая такая приманка, некий такой крючок, на который рассчитывают поймать как можно большое число людей, которые не всегда задумываются о последствиях от своих действий, для того чтобы в дальнейшем показать мировому сообществу активное неприятие Лукашенко своими гражданами, то, что они стремятся покинуть страну под любым предлогом", ― рассуждает Шатров.

Таким образом Литва, по мнению эксперта, стремится создать активное антилукашенковское и антибелорусское мнение на общеевропейском и общемировом уровне, "опять же с целью заманить в свои сети как можно больше потенциальных сторонников", говорит Шатров.

Как считает собеседник Sputnik, Литва нашла для себя такое занятие, чтобы "повысить собственную ценность в глазах ЕС, выставив себя главным манипулятором процессами в Беларуси", и под эти цели будет активно просить дополнительные средства из общеевропейского бюджета.

"Мы же знаем, что основная задача – затеять бузу, и на это всегда выделяются серьезные гранты. Важно привлечь внимание, затянуть, заманить, найти какие-то аргументы. А как эти люди будут в дальнейшем существовать на территории ЕС, в Литве, если вдруг такой поток станет массовым? Будут просить деньги у Брюсселя", – убежден политолог.

Читайте также:

Лавров рассказал о тех, кто патронирует и финансирует белорусскую оппозицию

белорусскую оппозицию Лукашенко заявил, что никто не сможет взять Беларусь тепленькой

взять Беларусь тепленькой Зубец оценил, с чем останется экономика Литвы без белорусского транзита