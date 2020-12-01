Стартовала самая масштабная проверка территориальных войск в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря. Военные за этот период планируют:

- оценить способность исполкомов в установленные сроки сформировать территориальные войска в трех административных районах;

- определить готовность сформированных штабов районов и воинских частей выполнить учебно-боевые задачи в ходе командно-штабного учения;

- оказать практическую помощь должностным лицам в работе по повышению качества выполнения поставленных задач.

"Эта проверка самая масштабная с момента образования территориальных войск. Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению", - сказал начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич.

По его словам, в Могилевской области начали формировать три штаба районов территориальной обороны, а также три батальона территориальных войск.

Завершающим этапом проверки станет командно-штабное учение, для участия в котором будут привлечены все органы управления и территориальные войска. Руководить их действиями будет заместитель председателя Могилевского облисполкома.

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