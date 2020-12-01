|
Стартовала самая масштабная проверка территориальных войск в Беларуси
01.12.2020 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Могилевской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.
Первый этап проверки пройдет с 1 по 18 декабря. Военные за этот период планируют:
© Sputnik / Виктор Толочко
- оценить способность исполкомов в установленные сроки сформировать территориальные войска в трех административных районах;
- определить готовность сформированных штабов районов и воинских частей выполнить учебно-боевые задачи в ходе командно-штабного учения;
- оказать практическую помощь должностным лицам в работе по повышению качества выполнения поставленных задач.
"Эта проверка самая масштабная с момента образования территориальных войск. Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти сформировать территориальные войска и подготовить их к выполнению задач по предназначению", - сказал начальник управления территориальной обороны полковник Андрей Матиевич.
По его словам, в Могилевской области начали формировать три штаба районов территориальной обороны, а также три батальона территориальных войск.
Завершающим этапом проверки станет командно-штабное учение, для участия в котором будут привлечены все органы управления и территориальные войска. Руководить их действиями будет заместитель председателя Могилевского облисполкома.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские военные проверят готовность органов государственного управления в Могилевской области сформировать территориальные войска и подготовить их к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)